Avant la fusillade mortelle, le Japonais Abe s'est rapproché de la foule

Comme il est typique au Japon, où les crimes violents sont rares et les armes à feu sont rares, la sécurité semblait légère vendredi matin alors que M. Abe s'exprimait à une intersection à l'extérieur de la gare de Yamato-Saidaiji dans la ville occidentale de Nara.

Les routes n'étaient pas bloquées et un bus et une camionnette sont passés derrière le dos exposé d'Abe alors qu'il parlait à la foule de quelques centaines de personnes. Deux cyclistes casqués sur des scooters ont tourné devant lui. Dans une voiture à hayon qui passait, quelqu'un a fait un signe de reconnaissance excité au premier ministre japonais le plus ancien.

Ce récit est basé sur des images obtenues par Reuters et des entretiens avec des témoins.

Vêtu d'une veste sombre malgré la chaleur de l'été, Abe a appelé la foule, dont beaucoup de personnes âgées, à réélire Kei Sato, un candidat à l'élection de la chambre haute de dimanche. Certains ont pris des photos avec leur téléphone ou se sont épongés le front dans l'humidité.

Des membres de la police spéciale, l'équivalent des services secrets au Japon, semblaient se tenir à sa droite et derrière lui alors que le Premier ministre, qui a été élu deux fois, parlait à la foule de la réponse de Sato à la pandémie.

"Il était le type de personne qui ne cherchait pas de raisons pour ne pas faire quelque chose", s'est rappelé Abe.

Derrière lui, un homme maigre vêtu d'un t-shirt gris et d'un pantalon cargo beige s'est avancé sur la route et a ouvert le feu avec ce que la police a déclaré plus tard être une arme artisanale, envoyant un nuage de fumée blanche vers Abe et la foule.

Pendant un moment, Abe a semblé ne pas être affecté. L'homme, identifié comme étant Tetsuya Yamagami, un ancien membre des forces d'autodéfense maritime du Japon - l'équivalent de la marine japonaise - âgé de 41 ans, a tiré à nouveau.

Yamagami "est sorti de nulle part et s'est retrouvé au milieu de la route avec une arme à feu", a déclaré l'homme d'affaires Makoto Ichikawa, qui attendait sa femme près de la gare.

"Au premier tir, personne ne savait ce qui se passait", a déclaré Ichikawa. Après le deuxième tir, Yamagami a été plaqué au sol par la police spéciale qui l'a plaqué au sol. Sa chemise est remontée, exposant une ceinture noire avec une boucle en argent. Comme la plupart des gens dans la foule, il portait un masque.

Il y a eu une pause de 10 à 20 secondes avant que Yamagami ne soit plaqué au sol, a déclaré Takenobu Nakajima, qui dirige une imprimerie et était présent à la gare pour soutenir le LDP.

À ce moment-là, Abe, 67 ans, était effondré sur le sol. Des images filmées par les médias ont montré des taches de sang sur sa chemise blanche impeccable.

Ken Namikawa, le maire de la ville de Tenri à Nara, a crié dans un microphone pour demander s'il y avait des médecins ou des infirmières dans la foule. Une infirmière est arrivée en courant et a rejoint la foule de personnes s'occupant d'Abe.

Au moins une personne lui a administré un massage cardiaque.

Les médecins ont déclaré plus tard qu'Abe s'est vidé de son sang à cause de blessures profondes au cœur et au côté droit de son cou, bien qu'il ait reçu plus de 100 unités de sang en transfusion pendant quatre heures.

Ichikawa a déclaré avoir été frappé par le visage de Yamagami alors qu'il tirait sur l'ancien premier ministre.

"C'était juste une expression normale", a-t-il dit.