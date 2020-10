Avanti Acquisition Corp. : annonce le prix de son introduction en bourse, d'une valeur de 600 millions de dollars

Avanti Acquisition Corp. (la « Société »), une société sans activité opérationnelle créée dans le but de procéder à une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou autre regroupement similaire avec une ou plusieurs sociétés, a annoncé aujourd’hui que le prix de l’introduction en bourse de ses 60 000 000 unités serait de 10 dollars chacune. La Société est commanditée par Avanti Acquisition SCSp, une filiale du groupe NNS, le family office privé de Nassef Sawiris et Sienna Capital, une filiale du Groupe Bruxelles Lambert. La Société entend rester ouverte à tous les secteurs et se concentrer sur les entreprises familiales européennes ou les entreprises dirigées par leur fondateur et ayant un lien avec les États-Unis. Les unités devraient être cotées à la bourse de New York (« NYSE ») et se négocier sous le mnémo « AVAN.U » à partir du 2 octobre 2020. Chaque unité se compose d’une action ordinaire de classe A et d’un demi-bon de souscription remboursable. Chaque bon de souscription entier peut être exercé en échange d’une action ordinaire de classe A au prix de 11,50 dollars par action. Seuls les bons de souscription entiers sont exerçables. Lorsque les titres des unités commenceront à être négociés séparément, les actions ordinaires de classe A et les bons de souscription devraient être cotés au NYSE sous les mnémo « AVAN » et « AVAN WS », respectivement.

La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 6 octobre 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Citigroup Global Markets Inc. et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en qualité de chefs de file conjoints pour cette offre. La Société accorde aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 9 millions d’unités supplémentaires au prix de l’introduction en bourse, afin de couvrir les éventuelles surallocations.

Une fois disponibles, des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de Citigroup Global Markets Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ; par téléphone au 1-800-831-9146 ; ou en contactant Mihir Unadkat, Directeur, au téléphone au +44 20-7986-0015 ou par e-mail à l’adresse mihir.unadkat@citi.com ; ou auprès de from Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 ; par téléphone au 1-866-471-2526 ou par e-mail à l’adresse Prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Les déclarations d’enregistrement relatives aux titres ont reçu l’approbation de la Securities and Exchange Commission et ont pris effet le 1er octobre 2020. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et ces titres ne seront pas vendus dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la certification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », notamment en ce qui concerne l’introduction en bourse proposée et l’utilisation prévue du produit net. Aucune garantie ne peut être donnée que l’offre mentionnée ci-dessus aura lieu conformément aux conditions décrites, ou même qu’elle aura lieu, ou que le produit net de l’offre sera utilisé comme indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de la Société, notamment celles énoncées dans la section Facteurs de risque de la déclaration d’enregistrement de la Société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») pour l’offre de la Société ainsi que dans le prospectus préliminaire inclus. Des copies sont disponibles sur le site Internet de la SEC, à l’adresse www.sec.gov. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations en cas de révision ou de changement après la date de cette publication, sauf si la loi l’exige.

