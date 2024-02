Le fournisseur de logiciels Avast Plc doit payer 16,5 millions de dollars et cesser de vendre des données de navigation sur Internet à des fins publicitaires pour répondre aux accusations américaines selon lesquelles l'entreprise britannique a présenté de manière inexacte la façon dont elle utilise les données de navigation, a déclaré jeudi la Federal Trade Commission (Commission fédérale du commerce).

Les accusations sont liées à des allégations américaines selon lesquelles Avast, par l'intermédiaire de sa filiale tchèque Jumpshot, a recueilli les informations de navigation des consommateurs via les extensions de navigateur et les logiciels antivirus de la société et les a vendues sans notification ou consentement adéquat.

Un porte-parole d'Avast a déclaré que la société avait accepté de payer 16,5 millions de dollars pour régler les accusations de la FTC et qu'elle avait volontairement fermé Jumpshot et cessé ses activités en janvier 2020.

"Les dispositions opérationnelles du règlement sont déjà compatibles avec les programmes actuels de confidentialité et de sécurité d'Avast", a déclaré le porte-parole dans un courriel. (Reportage d'Ismail Shakil à Ottawa ; Rédaction de David Gregorio)