Avec « 4 Fair Impacts for 2030 », sa stratégie RSE à horizon 2030, Mercialys réaffirme son engagement pour un développement responsable et durable

L’année 2021 marque le début d’une nouvelle étape de la stratégie RSE de Mercialys (Paris:MERY), dont l’objectif est d’améliorer significativement et de manière tangible les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux de son activité. C’est avec une ambition renouvelée que la Société dévoile aujourd’hui « 4 Fair Impacts for 2030 », marquant l’accélération de son engagement en faveur de la transition socio-écologique.

Forte des 5 années passées et à la lumière de l’expérience acquise, Mercialys a tiré avec objectivité le bilan du premier volet de sa stratégie RSE. Avec maturité et réalisme, et surtout en lien direct avec plus de 900 parties prenantes (collaborateurs, partenaires financiers, actionnaires, clients, fournisseurs, collectivités locales et associations notamment), la Société a identifié 4 nouveaux enjeux structurants pour cette décennie :

Contribuer à la neutralité carbone en prônant une utilisation raisonnée des ressources ; Promouvoir un commerce plus responsable en co-construisant avec les locataires des lieux de commerce et de vie plus durables ; S’affirmer comme un partenaire majeur du développement des territoires en inscrivant les actifs au cœur des communautés, tels des tremplins de la vie économique et citoyenne locale ; Être un employeur impliqué en cultivant l’engagement éthique des collaborateurs et en assurant leur épanouissement professionnel.

Chacun de ces engagements est décliné en objectifs, assortis d’une feuille de route concrète et opérationnelle. Ces objectifs, au nombre réduit de 13 et en grande majorité quantitatifs, favorisent la lisibilité des engagements de Mercialys, ainsi que le pilotage et l’appréciation objective de sa performance.

Pour atteindre ces objectifs, Mercialys mobilisera différents leviers d’action, notamment la réduction des consommations d’énergie, la transition vers l’utilisation d’énergies décarbonées, la coopération étroite avec ses enseignes, le déploiement de solutions de livraison des premier et dernier kilomètres, ou encore le renforcement des relations avec les prestataires et fournisseurs.

Par ailleurs, la Société a fait le choix d’encore consolider sa gouvernance en matière de RSE afin de l’intégrer toujours plus étroitement à la stratégie comme aux opérations quotidiennes. Chacun des 4 engagements sera ainsi porté par un membre du Comité Managérial et Mme Stéphanie Bensimon, administratrice indépendante, a été nommée administratrice en charge de la RSE au sein du Conseil d’administration. Enfin, afin d’assurer le meilleur alignement des intérêts, Mercialys poursuivra l’inclusion de critères RSE quantitatifs dans la rémunération variable de l’ensemble de ses collaborateurs et de ses mandataires sociaux.

Pour rappel, dès 2015, Mercialys avait structuré sa démarche RSE au travers d’une stratégie à 5 ans, MERY’21. Ses actions et performances ont été depuis régulièrement saluées par les différents trophées et classements extra-financiers leaders de place : statut Gold des sBPR Awards de l’EPRA et statut Green Star du GRESB* depuis 2017, membre de la A List du CDP** et statut Prime d’Oekom depuis 2018, ou encore 1ère place de sa catégorie au sein du classement de l’agence Gaïa Rating en 2020.

« Avec 4 Fair Impacts for 2030, Mercialys affirme son ambition à court, moyen et long termes en matière de RSE et se distingue par une approche pragmatique, opérationnelle et directement intégrée à son activité. L’investissement de chacun, au sein de l’entreprise, et la responsabilité collective contribueront à l’atteinte des objectifs fixés et ainsi permettront de répondre aux enjeux planétaires et globaux. »

Vincent Ravat, Directeur général de Mercialys

* Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) : classement international de référence qui évalue chaque année la performance et la politique RSE des entreprises du secteur immobilier.

** Carbon Disclosure Project (CDP) : organisation internationale à but non lucratif qui étudie chaque année l’impact des principales entreprises cotées en Bourse en matière d’émissions de CO 2 et de changement climatique.

