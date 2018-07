Avec Ubeeqo, Europcar Mobility Group accélère le développement de son offre en doublant le nombre de véhicules en libre-service dans le Grand Paris

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) :

Leader de la location de véhicules en libre-service à Paris et implanté dans 11 grandes villes européennes, Ubeeqo connaît une progression constante depuis le lancement de son offre de véhicules en libre-service à destination du grand public en 2015. Première flotte de la région, Ubeeqo souhaite répondre toujours plus aux besoins en mobilité des Franciliens. Ubeeqo prévoit une hausse de 25% de sa flotte disponible d’ici octobre prochain et de la faire monter en puissance en la doublant d’ici la fin de l’année. La future flotte pourra inclure jusqu'à 150 véhicules électriques.

Au moyen de l’application mobile Ubeeqo, les quelques 8 400 utilisateurs actifs en Île-de-France peuvent réserver, en toute simplicité, un véhicule en libre-service pour une courte durée, de 1 heure à 30 jours. Le véhicule est proposé avec deux tarifs : avec ou sans abonnement, à partir de 4 euros par heure et 29 euros par jour. Fonctionnant en boucle fermée, ce service s’adresse aux usagers qui souhaitent réaliser un aller-retour, le véhicule étant restitué à sa station d’origine. Idéal donc pour les trajets depuis son domicile que ce soit pour du shopping, pour rendre visite à votre famille ou vos amis, ou encore pour vous évader quelques jours !

Un renforcement continu de la flotte à Paris et petite couronne

Première flotte de la région avec 320 véhicules essence et hybride mis quotidiennement à la disposition des Parisiens et Franciliens aujourd’hui, la flotte de la filiale d’Europcar Mobillity Group a doublé depuis 2017 et doublera encore d’ici la fin de l’année, de manière à répondre au nombre croissant d’utilisateurs (+20% depuis le début de l’année). Par ailleurs, le service entamera bientôt sa 600 000ème heure de location depuis sa création !

“Les besoins en mobilité des Franciliens ne cessent d’évoluer, à la fois en termes de praticité et d’immédiateté. Actuellement, nous enregistrons plus de 1 200 réservations par semaine. Pour nous adapter au mieux à la forte croissance que connaît le marché de la location de véhicules en libre-service, la flotte Ubeeqo atteindra le nombre de 400 véhicules d’ici octobre 2018, soit une augmentation de 25%, par rapport à aujourd’hui. Et d’ici la fin de l’année, nous allons rajouter plus de véhicules à notre flotte pour monter à 600 au total.” - Emmanuel Nedelec, Directeur général d’Ubeeqo France.

Une solution de mobilité économique, pratique et durable

Alors qu’une voiture reste en moyenne plus de 95% de son temps en stationnement (source : Enquête globale transport : motorisation et usage de la voiture en Ile-de-France - Octobre 2013), l’offre en mobilité d’Ubeeqo vise à encourager la dépossession du véhicule individuel en centre urbain au profit de la multimodalité.

L’objectif d’Ubeeqo : proposer aux citadins une station de véhicules en libre-service à moins de 500 mètres de leur domicile et/ou de leur lieu de travail. La filiale d’Europcar Mobility Group entend ainsi inciter les Franciliens à modifier leurs habitudes pour un mode de déplacement soucieux de l’environnement. Les véhicules de la flotte répondent en effet aux exigences du plan de lutte contre la pollution atmosphérique, en proposant une motorisation peu polluante, essence et hybride.

En recevant le label « Service de Véhicules Partagés » (SVP), lancé par la Mairie de Paris en 2017, Ubeeqo a contribué à promouvoir le phénomène de l’auto-partage dans la capitale en se voyant attribuer des places de stationnement pour ses véhicules. Son fonctionnement est aujourd’hui plus facilement compris et adopté par les Parisiens. Cependant, une grande majorité des habitants n’est pas encore sensibilisée à l’existence de ce service. Pour promouvoir ce dernier, une campagne de communication sera lancée à la rentrée 2018.

“En tant que fournisseur global de solutions de mobilité, notre mission est de faciliter les déplacements quotidiens de nos clients, en leur montrant qu’il existe des alternatives attractives à la possession de véhicule. Certains services proposés dans les centres urbains et les collectivités - à l’instar de la location de véhicules en libre-service - sont encore insuffisamment connus, et il est important de les mettre en lumière. C’est en effectuant un travail de pédagogie que l’on pourra convaincre les utilisateurs et ancrer ces nouveaux usages de manière pérenne dans les esprits. Notre montée en puissance à Paris et en Ile-de-France facilitera ce travail” – Caroline Parot, Présidente du Directoire, Europcar Mobility Group.

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

La mission de Europcar Mobility Group est d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicule, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures, location d’utilitaires, service de chauffeur, car-sharing ou location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – une société Européenne spécialisée dans la gestion de flotte et des solutions de mobilités à destination des entreprises et du grand public.

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 133 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Retrouvez de plus amples informations sur :

www.europcar-mobility-group.com

www.ubeeqo.com

L’application Ubeeqo est disponible sur l’AppStore et sur GooglePlay

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180730005538/fr/