Avec Zeekr, Geely veut chatouiller Tesla

Geely, propriétaire de Volvo Cars et de 9,7 % de Daimler, lancera des modèles sous la nouvelle marque sur la base de son châssis de VE à code source ouvert, annoncé en septembre et appelé Sustainable Experience Architecture (SEA), ont indiqué les sources.

Il s'agira d'une nouvelle tentative de Geely de monter en gamme et de soutenir l'ambition de longue date de son fondateur et président Li Shufu de fabriquer des voitures haut de gamme "comme Mercedes-Benz" afin de concurrencer le leader des VE, Tesla.

Geely ouvrira des salles d'exposition, ou "hubs", dans les centres-villes pour vendre des voitures à un prix unique, s'écartant ainsi des traditions de vente de voitures par l'intermédiaire de concessionnaires - des tactiques de marketing inaugurées par Tesla, qui a vu l'année dernière ses ventes augmenter rapidement en Chine, le plus grand marché automobile du monde.

Ce plan fait suite à une série de partenariats conclus par Geely au début de l'année, le constructeur automobile poursuivant son objectif de devenir un fabricant de VE à façon et un fournisseur de services d'ingénierie de premier plan.

"Les voitures à essence traditionnelles et les véhicules électriques sont deux pistes de course pour les affaires. Geely n'a pas d'avantage clair dans les véhicules électriques pour le moment, il semble donc qu'il veuille compléter sa propre innovation en créant une nouvelle marque", a déclaré Alan Kang, analyste du cabinet de conseil automobile LMC Automotive.

Les constructeurs automobiles chinois sont en grande partie en concurrence avec des constructeurs d'entrée de gamme et de masse, notamment Volkswagen et Toyota, mais le fabricant de VE Nio vend des voitures à des prix plus élevés et compte BMW parmi ses rivaux.

Geely, dont le siège est à Hangzhou, prévoit également un large éventail de stratégies de vente et de marketing afin d'approfondir ses relations avec les acheteurs de VE. Il ouvrira des lignes de style de vie pour les vêtements et les accessoires et lancera un club de propriétaires de voitures, tactiques utilisées par Nio, selon les sources.

Zeekr envisage également de mettre en place un plan d'actionnariat permettant aux clients de devenir actionnaires de Lingling, ce qui, selon la direction, devrait stimuler les ventes et la relation entre la marque et les clients.

Geely a refusé de commenter.

De nombreux constructeurs automobiles traditionnels ont utilisé une nouvelle marque pour lancer leurs véhicules électriques. Les rivaux de Geely, dont Great Wall et SAIC Motor, ont lancé leurs nouvelles marques autonomes respectives de VE.

Le gouvernement chinois a fortement encouragé les véhicules à énergie nouvelle (NEV) - tels que les voitures à batterie, les voitures hybrides essence-électricité rechargeables et les voitures à pile à combustible à hydrogène - en réponse à la pollution atmosphérique chronique et au réchauffement climatique, suscitant l'intérêt des entreprises technologiques et des investisseurs.

La Chine prévoit que les VNE représenteront 20 % de ses ventes annuelles d'automobiles d'ici 2025, contre environ 5 % en 2020.