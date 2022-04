Avec des embrassades, des larmes et des artistes maoris, la Nouvelle-Zélande accueille les visiteurs australiens alors que les restrictions s'atténuent.

Des artistes culturels maoris ont salué les voyageurs tandis que des familles et des amis s'embrassaient et pleuraient à l'aéroport international d'Auckland où deux vols en provenance d'Australie ont atterri ce matin. Ceux qui attendaient dans la salle des arrivées brandissaient des panneaux disant "Hello & Kia Ora & G'day & Welcome".

"J'ai tellement hâte d'être de retour, et tout ce que je veux vraiment, c'est passer du temps avec ma famille", a déclaré Jane Cheeseman au New Zealand Herald, alors qu'elle et ses deux enfants retrouvaient sa sœur avant les vacances de Pâques.

La Nouvelle-Zélande a mis en place certaines des mesures de restriction les plus strictes au monde pendant la pandémie et ses frontières ont été fermées la plupart du temps depuis mars 2020, à l'exception d'une bulle de voyage de courte durée avec l'Australie l'année dernière qui a été suspendue après quelques mois alors que le COVID-19 se propageait.

Mais le gouvernement a commencé à assouplir ces mesures de plus en plus impopulaires, dans l'espoir de stimuler le tourisme et d'atténuer les pénuries de main-d'œuvre maintenant qu'Omicron est répandu sur le territoire national.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré à la chaîne australienne Channel 7 qu'elle était "extraordinairement excitée" par la réouverture.

"En fait, je ne peux pas imaginer ou me souvenir d'un moment où nous aurions été aussi enthousiastes à l'idée d'accueillir à nouveau notre famille australienne sur nos côtes. C'est très authentique", a-t-elle ajouté.

Air New Zealand a déclaré qu'elle assurait mercredi 11 vols presque complets au départ de l'Australie.

"C'est la première étape pour accueillir à nouveau les visiteurs internationaux sur nos côtes et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour la Nouvelle-Zélande et Air New Zealand", a déclaré Leanne Geraghty, directrice de la clientèle et des ventes de la compagnie aérienne, dans un communiqué.

RÈGLES POUR LES VOYAGEURS

Les étrangers étaient auparavant interdits d'entrée en Nouvelle-Zélande et, jusqu'en février, les citoyens souhaitant y retourner devaient soit faire une demande d'urgence au gouvernement, soit s'assurer une place dans les installations de quarantaine de l'État.

La plupart des voyageurs entrant dans le pays doivent se soumettre à des tests avant le départ et à l'arrivée, tandis que la plupart des étrangers doivent également être entièrement vaccinés.

Les touristes des pays dispensés de visa, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et Singapour, pourront se rendre sur place à partir du 1er mai. La frontière restera fermée pour tous les autres visiteurs jusqu'en octobre.

Chris Hipkins, ministre de la réponse au COVID-19, a déclaré que les restrictions dans le pays seraient encore assouplies à mesure que le nombre de nouveaux cas diminue.

A partir de jeudi, il n'y aura plus de restrictions sur le nombre de personnes assistant à des événements en intérieur et il y aura un certain assouplissement sur les endroits où les masques doivent être portés.

La Nouvelle-Zélande, qui compte un peu plus de 5 millions d'habitants, a signalé 9 542 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, bien en deçà d'un pic de plus de 20 000 nouveaux cas par jour. Elle a enregistré seulement 497 décès dus au COVID depuis le début de l'épidémie.