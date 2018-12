COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Paris, le 26 novembre 2018



Avec l’ITO, la Fintech Kriptown offre aux investisseurs une alternative liquide pour contribuer au financement des start-up



Kriptown disrupte l’investissement en lançant les ITO : Initial Token Offering. La Fintech, qui utilise sa propre blockchain, combine la technologie des ICO (Blockchain et smart-contracts) avec le modèle de l’IPO (l’Entrée en Bourse), et crée une Bourse des start-up leur permettant de lever des fonds en Euros, pour ensuite coter les tokens sur un marché secondaire. Kriptown entend conserver les avantages des ICO tout en se prémunissant contre leurs nombreux désavantages.



En émettant des tokens de la start-up lors de sa levée de fonds, Kriptown permet ainsi à quiconque non pas de devenir actionnaire de la start-up , mais propriétaire de tokens dont la valeur est liée à celle des parts de l’entreprise. Ainsi, de la même façon que sur des plateformes de trading boursier, les investisseurs ont accès à un marché secondaire (une sorte de plateforme d’échange) leur permettant d’acheter ou revendre leurs tokens en un clic. Les investisseurs ne sont ainsi plus bloqués de nombreuses années en attendant une entrée en Bourse hypothétique et participent en temps réel à la valorisation continue des tokens.



La solution d’investissement proposée par Kriptown est sécurisée, transparente et liquide et protège au maximum l’investisseur :



- pour chaque levée, l’accès à un whitepaper standardisé validé par trois tiers de confiance pour permettre aux investisseurs d’avoir accès à l’intégralité des informations avant souscription

- des levées de fonds réalisées en Euros exclusivement pour un risque de blanchiment d’argent et de financement illicite contenu

- la mise en place une procédure interne LCB/FT pour lutter de manière proactive et efficace

- l’intégralité des Tokens émis à la souscription des parts redistribuée aux investisseurs

- un marché secondaire qui permet l’achat et la vente de tokens via un carnet d’ordre