Avec l'aide des États-Unis, le Japon veut passer de joueur à puissance dans l'espace

Tokyo a déclaré qu'elle espérait envoyer l'un de ses astronautes sur la surface lunaire - le premier non-Américain - dans la seconde moitié des années 2020, dans le cadre du programme Artemis de la NASA visant à renvoyer des humains sur la lune.

Le Japon a un vaste programme spatial, principalement axé sur le développement de lanceurs et de sondes spatiales. Mais il ne dispose pas d'un programme de vols habités et s'en remet aux États-Unis et à la Russie pour transporter ses astronautes dans l'espace. Les Japonais sont plus nombreux à avoir visité la station spatiale internationale que les citoyens des États-Unis et de la Russie.

La coopération spatiale sera probablement abordée lors de la rencontre entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, a rapporté Kyodo news. M. Biden se rend à Tokyo cette semaine dans le cadre de son premier voyage en Asie depuis son entrée en fonction.

Les ambitions spatiales du Japon, et ses investissements, sont bien accueillis par les États-Unis, qui tentent de devancer la Chine dans une éventuelle nouvelle course à l'espace. Pékin prévoit d'achever sa première station spatiale d'ici la fin de l'année.

L'année dernière, l'agence spatiale japonaise, JAXA, a rouvert le recrutement d'astronautes pour la première fois depuis plus de dix ans afin de relancer son vivier d'astronautes vieillissants.

Le Japon doit aider l'Agence spatiale européenne (ESA) à construire le module d'habitat principal de l'avant-poste lunaire en orbite prévu par les États-Unis, Gateway, qui sera utilisé pour les alunissages.

Le Japon a également construit le module d'expérimentation Kibo de la Station spatiale internationale et des missions de réapprovisionnement ont été transportées dans l'espace par ses fusées de lancement lourdes.

L'industrie aérospatiale japonaise a été démantelée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais le pays a encouragé son industrie spatiale grâce à des poids lourds industriels tels que Mitsubishi Heavy Industries et Mitsubishi Electric.

Les fusées MHI lancées depuis le centre spatial de Tanegashima, au large de l'île de Kyushu, dans le sud-ouest du pays, ont livré des charges utiles, notamment les satellites Michibiki qui ont renforcé le système de positionnement global (GPS) américain en Asie.

Le lancement de la nouvelle fusée H3 développée par MHI et la JAXA a été retardé au début de l'année en raison de problèmes de moteur.

La croissance de l'industrie spatiale privée américaine, centrée sur des entreprises telles que SpaceX d'Elon Musk, a transformé le marché des services de lancement.

Le Japon vise également à cultiver sa scène de startups spatiales avec des entreprises telles que la société d'enlèvement des débris spatiaux Astroscale et Ispace, qui développe des atterrisseurs et des rovers pour l'exploration lunaire.

Le milliardaire Yusaku Maezawa est devenu le premier passager privé à visiter l'ISS depuis plus de dix ans après avoir été lancé sur une fusée Soyouz en décembre.