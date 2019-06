Bourse de Paris : Avec la Fed, deux, c'est mieux !

Depuis la crise de 2008, l'interprétation des déclarations des banquiers centraux est devenue une science à part entière, mais une science inexacte. Prenez le discours du patron de la Fed, Jerome Powell, hier après la décision de la banque centrale américaine de maintenir le statu quo sur ses taux. Il ne fait aucun doute que le ton est devenu plus accommodant, comme l'espéraient les investisseurs, qui n'ont toutefois pas constaté un enthousiasme débordant de la part de l'institution à infléchir davantage sa politique monétaire. Les marchés financiers s'en sont pourtant contentés : ils voulaient être sûrs que le prochain mouvement de la Réserve fédérale serait bien une baisse de taux, plutôt tôt que tard. Voici un florilège des nombreux commentaires reçus depuis hier soir dans ma boîte mail :

"La banque centrale américaine admet que les perspectives sont plus incertaines, mais sans jamais suggérer qu'une baisse des taux est imminente" (Mike Fratantoni, chef économiste de la Mortgage Bankers Association)

"Le message de la Fed est moins favorable que ne l'attendaient les investisseurs, mais le marché poursuit son ascension" (Robert Carnell, chef économiste ING Asie Pacifique)

"Même si la projection médiane ne plaide pour aucune baisse de taux en 2019, huit des dix-sept membres du FOMC voient des taux plus bas d'ici la fin de l'année" (Collin Martin, stratégique obligataire chez Schwab)

"Si fin juillet l'Administration Trump a fait des progrès notables sur un accord commercial avec la Chine - sans rétropédaler sur des relations avec d'autres partenaires - ET si l'inflation s'est reprise par rapport aux anticipations de la Fed, alors une baisse de taux n'aura pas lieu; sinon, une baisse des taux est plus que probable en juillet" (Brian Wesbury, chef économiste de First Trust)

"Le FOMC reconnaît que les incertitudes sur les perspectives économiques se sont accrues. Nous rejoignons les sept membres du comité qui pensent que les taux seront inférieurs de 50 points de base en fin d'année" (Jay Bryson, Economiste global de Wells Fargo)

"La Fed n'a pas fait grand-chose pour s'écarter des attentes de multi-baisse de taux des investisseurs d'ici la fin de l'année" (Harm Bandholz, chef économiste US d'Unicredit)

"Les développements du jour renforcent notre conviction que deux baisses de taux interviendront cette année, en juillet et en décembre, même si le timing de la seconde baisse est incertain" (Lewis Alexander, économiste US chez Nomura)



Pendant ce temps-là, à Londres, les têtes continuent à tomber chez les Tories, pour savoir qui aura l'honneur de disputer à Boris Johnson le titre de Premier ministre. L'ancien maire de Londres a été crédité de 143 voix sur 313 députés conservateurs, ce qui lui offre une confortable avance sur Jeremy Hunt (54 voix), Michael Gove (51 voix) et Sajid Javid (38 voix). L'éphémère chouchou des médias continentaux, Rory Stewart, n'a reçu que 27 voix et se retrouve éliminé. Après deux nouveaux tours de scrutin aujourd'hui, les deux finalistes seront connus. Il reviendra alors aux 160.000 adhérents du parti de se prononcer par un vote postal dont le verdict est attendu durant la semaine du 22 juillet.



En Asie ce matin, les marchés sont orientés à la hausse. Les indicateurs avancés occidentaux regardent vers le haut.



Les temps forts économiques du jour





Les banques centrales sont encore au rendez-vous aujourd'hui, avec notamment les décisions de la Banque du Japon (statu quo ce matin) puis à 13h00 de la Banque d'Angleterre. Côté statistiques, les ventes de détail britanniques (10h30) seront suivies de l'indice Philly Fed et des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis (14h30), puis par l'indice des indicateurs avancés du Conference Board (16h00).



L'euro a repris du poil de la bête face au dollar, à 1,1269 USD, pendant que l'once d'or s'envolait à 1381 USD (un plus haut de 5 ans). Hausse aussi pour le Brent, à 62,61 USD et le WTI à 52,69 USD. L'obligation d'Etat américaine affiche un rendement de 1,98%, en net recul. Le Bitcoin se négocie 9334 USD.



Les principaux changements de recommandations