Avec la carotte et le bâton, le gouvernement argentin favorise la vente de soja.

Le gouvernement a dévoilé dimanche un taux de change préférentiel pour les exportateurs de soja de 200 pesos par dollar, contre le taux officiel d'environ 140 pesos. Jeudi, il a déclaré que les agriculteurs qui thésaurisaient du soja devraient faire face à des coûts de financement plus élevés, une tentative pour pousser les ventes plus loin.

"Ils essaient de séduire les agriculteurs pour qu'ils vendent, puis nous voyons le revers de la médaille avec ces moyens de pression", a déclaré vendredi à Reuters Jorge Chemes, président du principal organisme agricole, la Confédération rurale argentine (CRA).

Les ventes ont grimpé en flèche cette semaine pour atteindre quelque 3,6 millions de tonnes depuis que le nouveau taux de change, surnommé le "dollar du soja", est entré en vigueur lundi. Cela a aidé la banque centrale à constituer des réserves, bien que le gouvernement en veuille encore davantage.

Le pays d'Amérique du Sud, également grand producteur de maïs et de blé, est le plus grand débiteur mondial du Fonds monétaire international (FMI) et doit reconstituer ses réserves de devises étrangères pour faire face à ses obligations futures envers ses créanciers.

L'industrie argentine du soja dans son ensemble a rapporté 21,5 milliards de dollars de recettes d'exportation au pays l'année dernière et constitue la principale culture commerciale du pays. Elle est considérée comme la clé de la reconstitution des réserves de devises étrangères épuisées.

Cependant, avec une inflation de plus de 70 % et un malaise économique faisant craindre une dévaluation de la monnaie, les agriculteurs locaux ont gardé plus de céréales que l'année dernière, en guise d'échange contre les dollars convoités dans lesquels sont fixés les prix des exportations.

Nicolás Pino, le chef de la Sociedad Rural Argentina (SRA), un autre organisme agricole important, a critiqué la nouvelle menace de coûts de financement plus élevés pour les agriculteurs qui détiennent des stocks de soja représentant plus de 5 % de leur production.

"Les règles ne doivent pas être modifiées et doivent être équitables, car de cette manière, le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement est compliqué et altéré", a-t-il déclaré.

Chemes s'est fait l'écho de ce sentiment.

"Juste là où le producteur a besoin d'attention, avec un financement spécial, il est puni", a-t-il déclaré, ajoutant que cette mesure nuirait aux agriculteurs qui ont besoin de financement pour développer leurs activités. "Qu'est-ce qu'ils veulent du secteur agricole ?"

Le secrétariat à l'agriculture a refusé de commenter.