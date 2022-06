Avec la chute du yen, les constructeurs automobiles japonais soulagent leurs fournisseurs du fardeau des coûts.

Aujourd'hui, avec l'inflation qui sévit dans le monde entier, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Corp et d'autres entreprises assument une plus grande part du fardeau de la flambée des prix des matières premières ou apportent une autre aide aux fabricants de pièces détachées durement touchés, selon les dirigeants.

Ces mesures montrent comment les constructeurs automobiles tentent de soutenir des chaînes d'approvisionnement déjà mises à rude épreuve par les fermetures dues à la pandémie de COVID-19 et par une pénurie mondiale de semi-conducteurs, même au prix d'une réduction de leurs marges bénéficiaires. Le soutien fragmentaire négocié dans l'ensemble de l'industrie automobile japonaise met également en évidence les perturbations potentielles liées à l'affaiblissement spectaculaire du yen, qui est maintenant à son plus bas niveau depuis deux décennies.

Les constructeurs automobiles japonais, qui ont toujours bénéficié d'une monnaie plus faible grâce à leurs ventes à l'étranger, s'efforcent désormais de gérer la menace qui pèse sur les fournisseurs. Pour de nombreux fabricants de pièces, la faiblesse du yen aggrave la douleur liée à l'augmentation du coût des matières premières.

"L'inflation est en cours et nous devons absolument y faire face", a récemment déclaré Ashwani Gupta, directeur de l'exploitation de Nissan, aux journalistes. "Nous discutons avec nos fournisseurs car, en fin de compte, leur durabilité est notre durabilité."

Tokai Rika Co Ltd, un fabricant de volants et d'autres pièces qui appartient en partie à Toyota, est un fournisseur qui a bénéficié d'une aide.

Au départ, elle s'attendait à ce que la hausse des coûts des matériaux réduise le bénéfice d'exploitation de 9,1 milliards de yens (68 millions de dollars) au cours de l'exercice fiscal qui vient de s'achever. Au lieu de cela, ses clients, principalement Toyota, ont absorbé près de 15 % de la hausse des coûts, et en prendront davantage cette année, a déclaré un porte-parole. Tokai Rika estime que ses clients - encore une fois, principalement Toyota - supporteront cette année près des deux tiers d'une hausse prévue de 7,9 milliards de yens due à l'augmentation des prix des métaux, de la résine et d'autres matériaux.

La société continue de discuter avec ses clients de la hausse des coûts des semi-conducteurs et de la logistique, a déclaré le porte-parole.

UNE "ATTENTION PLUS SOUTENUE

Toyota accorde une "attention plus étroite" aux préoccupations et aux problèmes des partenaires commerciaux, a ajouté le porte-parole de Tokai Rika. Le premier constructeur automobile mondial par les ventes possède près d'un tiers de l'équipementier, et représente environ les trois quarts de ses ventes.

Le constructeur automobile prenait des mesures pour réduire la charge de ses fournisseurs, a déclaré Shiori Hashimoto, porte-parole de Toyota, refusant de commenter spécifiquement Tokai Rika.

La pénurie de semi-conducteurs et la pandémie ont contraint Toyota à procéder à des coupes répétées dans ses plans de production, augmentant ainsi la charge financière des fabricants de pièces. Elle compte 400 fournisseurs primaires et quelque 60 000 fournisseurs au total. Toyota a prévenu que des augmentations "sans précédent" des prix des matières premières pourraient lui coûter 11 milliards de dollars cette année et réduire d'un cinquième son bénéfice annuel. TECHNOLOGIE NISSAN Nissan assume déjà une grande partie du coût des augmentations des matières premières et des métaux précieux, a récemment déclaré à la presse M. Gupta, directeur de l'exploitation.

La société paie désormais ses fournisseurs avant la date limite et envoie des prévisions de production plus longtemps à l'avance, deux mesures qui aident les fabricants de pièces détachées, selon un cadre de l'un de ses fournisseurs qui a refusé d'être identifié pour pouvoir parler d'un partenaire commercial.

Unipres Corp, spécialisé dans la technologie d'emboutissage, a évité les réductions de prix cette année après avoir obtenu le soutien de Nissan, a déclaré le président d'Unipres, Nobuya Uranishi, lors d'une récente réunion d'investisseurs qui n'était pas ouverte au grand public, selon les notes de ses commentaires prises par un participant et examinées par Reuters.

Unipres a refusé de commenter.

Cette approche marque un changement significatif pour Nissan. Sous la direction de l'ancien président évincé Carlos Ghosn, l'entreprise était connue pour presser les fournisseurs chaque année pour obtenir des pièces moins chères en échange de commandes de gros volumes.

Le mois dernier, Makoto Uchida, directeur général de Nissan, a déclaré à Reuters dans une interview que les investissements nécessaires pour passer aux véhicules entièrement électriques exigeaient une approche à plus long terme vis-à-vis des fournisseurs - et pas seulement une concentration sur une "croissance massive des volumes".

Pour Unipres, cela a signifié travailler avec Nissan à un stade précoce sur le développement des pièces et de la technologie, plutôt que de gagner sur le seul prix, a déclaré le président Uranishi lors de la réunion des investisseurs d'Unipres, selon les notes.

Une telle collaboration ne garantit pas les contrats pour les pièces, mais donne au fournisseur un feedback critique à un stade précoce du processus de développement, a-t-il dit.

TRANSMISSION DES COÛTS

Le fournisseur de Honda Motor Co, Musashi Seimitsu Industry Co, un fournisseur d'engrenages de transmission et de pièces de suspension, négocie avec les constructeurs automobiles pour refléter l'impact de la hausse des coûts d'expédition et des matériaux, a déclaré la société à Reuters. Un autre fournisseur de Honda, le fabricant de réservoirs de carburant et de toits ouvrants YachiyoIndustry Co, a vu peu d'impact parce qu'il achète les matières premières directement à Honda et intègre les coûts plus élevés dans le prix des pièces vendues à sa société mère, a-t-il dit.

Honda s'est refusé à tout commentaire.

Le constructeur automobile travaille avec ses fournisseurs pour réduire les coûts face à une deuxième année consécutive de hausse des prix, a déclaré le directeur financier Kohei Takeuchi lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats. Il a ajouté que le constructeur prévoyait néanmoins une baisse du bénéfice pour l'ensemble de l'année.

Pendant ce temps, Mitsubishi Motors Corp rencontre ses fournisseurs de petite et moyenne taille et interviendra rapidement pour les aider s'ils sont menacés par des augmentations de coûts, a déclaré un cadre supérieur, refusant d'être identifié afin de pouvoir parler ouvertement de la politique de l'entreprise.

Le constructeur automobile interviendra également si les petits fournisseurs ont des problèmes de financement, a ajouté le cadre.

"Nous communiquons plus étroitement que jamais avec nos fournisseurs pour vérifier s'il y a des problèmes", a déclaré Hiromu Hatanaka, porte-parole de Mitsubishi Motors.

(1 $ = 134,4200 yens)