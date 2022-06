Avec la flambée des prix du carburant, les conducteurs de VR font des voyages plus courts, se font livrer des véhicules

Au plus fort de la pandémie, les vacances en véhicule de loisirs, ou VR, ont explosé en popularité pour les Américains avides de grands espaces et d'expériences socialement éloignées. Mais cet été, avec les prix du diesel et de l'essence à des niveaux records, certains voyageurs en VR modifient leurs itinéraires pour essayer d'économiser de l'argent.

Certains voyageurs qui choisissent de passer leur été sur la route délaissent désormais les voyages longue distance pour ceux qui s'étendent généralement sur environ 100 à 150 miles (160 à 240 km).

"Nous constatons des annulations de la part de personnes venant de plus loin, mais ensuite ces réservations se remplissent avec des personnes qui sont plus dans la région ou locales", a déclaré Toby O'Rourke, directeur général de Kampgrounds of America (KOA), une marque de franchise de terrains de camping à travers le pays.

Le site de location de véhicules récréatifs en ligne RVshare a déclaré qu'environ 58 % de ses locataires ont pris en compte le prix du carburant dans leurs plans cet été, tandis qu'environ 16 % des voyageurs ont déclaré que la hausse du prix de l'essence a entravé ou arrêté leurs plans, selon son enquête sur le sentiment de voyage.

La compagnie propose donc maintenant des remises sur le carburant d'un montant total de 500 000 $ à ses clients afin d'apaiser leurs inquiétudes quant aux prix à la pompe.

PLUS DE DOLLARS, MOINS DE KILOMÈTRES

La famille Smith a commencé à vivre dans son VR à plein temps pendant la pandémie, et avait prévu cette année de conduire de la Floride au Maine, puis de se rendre en Californie. Mais, avec la hausse actuelle des prix de l'essence, les Smith reconsidèrent leur voyage vers l'ouest.

"Lorsque nous l'avons planifié pour la première fois, en tenant compte de notre kilométrage par gallon, nous avons calculé qu'il s'agissait d'environ 1 $ pour tous les trois miles. Nous imaginons (maintenant) que les billets de un dollar s'envolent par la fenêtre", a déclaré Michelle Smith.

En plus des camping-cars qui se déplacent par leurs propres moyens, les VR comprennent des remorques tractées par une camionnette ou une voiture. Certains sont alimentés par de l'essence, d'autres par du diesel.

Les plus grands VR motorisés ont un réservoir de carburant qui peut contenir jusqu'à 100 gallons (380 litres), mais les modèles plus petits sont nombreux. Le réservoir d'un camping-car de classe C de taille moyenne contient environ 25 gallons (95 litres) et le plein de diesel coûterait plus de 140 $ au prix moyen d'aujourd'hui.

Pourtant, "le total de l'essence utilisée dans un voyage en véhicule récréatif est inférieur à un billet d'avion. Au total, un voyage en VR est moins cher que des vacances à l'hôtel", a déclaré Jennifer Young, chef de la marque pour Outdoorsy, un marché de location de VR.

Randall Smalley, directeur du marketing mondial de Cruise America, loueur et vendeur de VR, a déclaré que lors des précédentes flambées des prix du carburant, les gens louaient toujours des VR, mais raccourcissaient leurs itinéraires.

Certains vacanciers en VR évitent carrément de conduire.

"Les gens font livrer le VR à leur destination plutôt que de conduire eux-mêmes, ce qui réduit définitivement le coût du carburant. Nous constatons qu'environ un tiers de nos réservations sont livrées, ce qui représente un bond énorme par rapport aux années précédentes", a déclaré Maddi Bourgerie, directrice des communications de RVshare.

La société Outdoorsy, basée à Austin, au Texas, a déclaré que, jusqu'à présent, environ 28 % de ses clients ont demandé que leur location soit livrée à leur camping cet été, contre environ 24 % l'été dernier.

Pendant la pandémie, les vacances en VR ont gagné en popularité auprès de groupes démographiques plus jeunes et plus diversifiés.

En 2021, environ 2,6 millions de ménages supplémentaires en Amérique du Nord possédaient un VR par rapport à l'année précédente, et le marché de la location de VR a ajouté plus de 2 millions de nouveaux locataires, selon le rapport sur le camping 2022 de Kampgrounds of America.

Si le prix de l'essence continue d'augmenter, 25 % des propriétaires de VR ont déclaré qu'ils prévoyaient d'utiliser leur VR moins souvent.Huit campeurs sur 10 ont déjà apporté des ajustements à leurs plans de voyage en raison de l'augmentation du prix de l'essence, selon le rapport de recherche mensuel de juin de KOA.

Cependant, tous les vacanciers en VR ne réduisent pas leurs activités.

L'été dernier, la famille McCune a voyagé vers le nord en VR pendant 12 semaines de la Floride à Virginia Beach, en Virginie, et prévoit de conduire cet été pendant encore 12 semaines vers le Maine.

À l'extérieur du Liberty Harbor RV Park à Jersey City, New Jersey, en face de la ville de New York, de l'autre côté de la rivière Hudson, LoyAnn McCune a déclaré : "Nous avons déjà réservé tous nos terrains de camping pour l'été, donc nous ne changerions pas nos plans juste à cause des prix du diesel."