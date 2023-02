Avec la menace de la Chine, les États-Unis signent un protocole d'accord avec un autre État insulaire du Pacifique

L'annonce du département d'État signifie que Washington a maintenant signé des protocoles d'accord sur l'assistance future avec trois pays insulaires clés du Pacifique, alors qu'il négocie le renouvellement des accords de coopération qui donnent aux États-Unis l'accès à d'immenses étendues du Pacifique à des fins de défense.

Washington a déclaré avoir signé des MoU le mois dernier avec les îles Marshall et Palau et être parvenu à un consensus sur les termes de l'assistance économique américaine, mais Washington n'a pas fourni de détails.

La Micronésie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La déclaration de vendredi a déclaré que le dernier protocole d'accord affirmait "notre partenariat étroit et continu et reflétait notre compréhension commune atteinte sur les niveaux et les types d'assistance future des États-Unis à demander pour les États fédérés de Micronésie".

"Le protocole d'accord a été signé dans le cadre des négociations en cours sur le Compact of Free Association et confirme notre vision commune d'un partenariat fort et durable qui continuera à bénéficier aux deux nations et à toute la région du Pacifique", précise le communiqué.

La démarche des États-Unis intervient alors que Washington et ses alliés s'inquiètent des ambitions militaires de la Chine dans la région indo-pacifique.

En vertu des accords de libre association (COFA) conclus pour la première fois dans les années 1980, Washington conserve la responsabilité de la défense des trois nations insulaires tout en leur fournissant une assistance économique.

Les dispositions du COFA expireront en 2023 pour les îles Marshall et les FSM et en 2024 pour Palau. Bien que les nations insulaires entretiennent toujours des liens étroits avec Washington, les critiques préviennent qu'un échec de la finalisation de l'aide économique pourrait les inciter à se tourner vers la Chine pour obtenir des fonds ou accroître le commerce et le tourisme.