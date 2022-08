Avec la trêve renouvelée au Yémen, quelles sont les perspectives de paix ?

Comment la guerre du Yémen a-t-elle commencé, pourquoi la trêve est-elle importante et peut-elle être transformée en un processus de paix plus large ?

COMMENT LA GUERRE A-T-ELLE COMMENCÉ ?

La guerre a commencé fin 2014 lorsque la capitale Sanaa a été prise par les Houthis, un mouvement aligné sur l'Iran appartenant à la secte zaydite de l'islam chiite et disposant d'une base de pouvoir dans le nord.

Inquiète de l'influence croissante de l'Iran chiite le long de sa frontière, l'Arabie saoudite, puissance sunnite, est intervenue à la tête d'une coalition soutenue par l'Occident en mars 2015 pour soutenir le gouvernement soutenu par les Saoudiens.

Les Houthis ont établi leur contrôle sur une grande partie du nord et d'autres grands centres de population, tandis que le gouvernement internationalement reconnu a établi son siège à Aden.

COMMENT LA TRÊVE A-T-ELLE ÉTÉ CONCLUE ?

Les parties ont accepté une trêve de deux mois en avril, parrainée par les Nations unies, après une intensification des efforts internationaux suite à l'escalade des opérations militaires au Yémen et aux frappes des Houthis sur l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Le Yémen est devenu un point de tension entre l'Arabie saoudite et les États-Unis sous l'administration de Joe Biden, qui avait mis fin au soutien américain aux opérations offensives de la coalition.

Riyad cherchait déjà à sortir d'une guerre qui était dans une impasse militaire depuis des années avant que les Houthis n'avancent à Marib, riche en énergie, et à Shabwa, où ils ont été repoussés par les forces yéménites soutenues par les EAU.

Le conflit est également considéré comme une monnaie d'échange pour l'Iran, avec lequel l'Arabie saoudite a entamé des pourparlers directs l'année dernière.

Les termes de l'accord de trêve, reconduit en juin, autorisaient certaines livraisons de carburant dans le port de Hodeidah afin d'atténuer les graves pénuries dans les zones tenues par les Houthis et de sélectionner des vols commerciaux depuis Sanaa.

Des pourparlers parallèles ont été lancés pour rouvrir les routes principales à Taiz, qui reste effectivement assiégée par les Houthis, mais ils sont au point mort.

POURQUOI UN RENOUVELLEMENT EST IMPORTANT

L'envoyé spécial de l'ONU a reconnu que la trêve a apporté la plus longue période de calme relatif depuis plus de sept ans et une diminution significative des victimes civiles.

Les groupes humanitaires affirment que les vols de Sanaa ont permis à plus de 8 000 Yéménites d'accéder aux soins médicaux et de poursuivre leur éducation et leurs opportunités commerciales. Un meilleur accès au carburant a permis de maintenir les services publics et leur accès.

La trêve a également augmenté l'accès humanitaire dans un pays où plus de 17 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire.

L'ONU cherche à obtenir une trêve prolongée et élargie afin d'offrir une plateforme pour poursuivre le renforcement de la confiance, les discussions sur les priorités économiques telles que les revenus et les salaires et sur l'établissement d'un cessez-le-feu permanent.

L'objectif ultime est d'avancer vers un règlement politique qui mette fin au conflit de manière globale.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE PROGRÈS POLITIQUE ?

Transformer la trêve en un accord politique est considéré comme un défi de taille en raison de la profonde méfiance et des programmes concurrents entre les myriades de factions du Yémen. Même au sein de la coalition anti-Houthi, plusieurs groupes se disputent le pouvoir, notamment les séparatistes du sud soutenus par les EAU qui veulent se séparer du nord.

"Étant donné que les parties au conflit ont des idées très différentes sur ce à quoi pourrait ressembler un processus de paix, il sera très difficile de passer de la trêve aux pourparlers", a déclaré Peter Salisbury de Crisis Group.

Pour instaurer la confiance, les Nations Unies devront progresser dans la réouverture des routes dans et autour de la ville de Taiz et négocier le paiement des salaires à l'échelle nationale, a-t-il ajouté.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DU RISQUE DE NOUVEAUX COMBATS ?

Les deux parties ont signalé des violations présumées de la trêve et des renforts aux lignes de front principales, selon l'ONU.

Amr al-Bidh, du Conseil séparatiste de transition du Sud, qui fait partie de l'alliance anti-Houthi, a déclaré que les parties se préparent à de nouvelles hostilités même si la trêve est prolongée.

Le Yémen a besoin d'un processus politique qui crée un espace pour un dialogue multipartite à long terme, a déclaré M. Salisbury.

"Mais le résultat le plus probable est une forte pression internationale en faveur d'un accord de paix qui répond aux besoins des Houthis et des Saoudiens, mais qui laisse la plupart des autres groupes yéménites marginalisés et livides -- un terrain propice à la reprise du conflit."

Riyad veut se concentrer sur ses ambitions économiques et améliorer ses liens avec Washington. Des sources ont déclaré que l'administration Biden discute d'une éventuelle reprise des ventes américaines d'armes offensives à Riyad, mais toute décision finale dépendrait de l'obtention d'un cessez-le-feu permanent.