Qu'il fasse pression pour qu'Airbus vende des avions au Bangladesh ou qu'il recherche des terres rares en Mongolie, le président français Emmanuel Macron est à l'offensive en Asie, présentant la France comme une alternative utile aux grandes puissances.

Après deux jours de discussions de haut niveau avec les dirigeants du G20 à New Delhi, où il a déjeuné avec le Premier ministre indien Narendra Modi, M. Macron s'est rendu au Bangladesh voisin, une nation d'Asie du Sud à croissance rapide de 170 millions d'habitants.

L'escale de deux jours à Dhaka fait partie d'une stratégie française visant à cibler les pays de taille moyenne dans une région où les superpuissances telles que la Chine, la Russie ou les États-Unis se disputent l'influence.

"Dans une région confrontée à un nouvel impérialisme, nous voulons proposer une troisième voie", a déclaré M. Macron au Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, après son atterrissage à Dacca, dans une chaleur étouffante, dimanche en fin de journée.

"Toute notre stratégie est axée sur le renforcement de l'indépendance et de l'autonomie stratégique de nos amis pour leur donner la 'liberté de la souveraineté'", a déclaré M. Macron.

Le dirigeant français, que Mme Hasina a qualifié de "bouffée d'air frais dans la politique internationale", a suivi de près le ministre russe des affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, qui s'est rendu au Bangladesh quelques jours avant le sommet du G20.

La Russie construit une centrale nucléaire au Bangladesh, un projet de 13 milliards de dollars financé par un prêt du gouvernement russe.

Les Français tentent également de vendre leur expertise nucléaire, même si la perspective d'un contrat de centrale est plus lointaine.

En revanche, ils progressent davantage dans le secteur de l'aérospatiale. Dans un pays longtemps dominé par Boeing, M. Macron a conclu lundi un accord pour la vente par Airbus de 10 avions A-350 à la compagnie nationale Biman Bangladesh Airlines Ltd.

Le voyage au Bangladesh intervient après une série de voyages courts mais de haut niveau effectués par M. Macron cette année dans des pays asiatiques tels que la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Sri Lanka.

M. Macron, qui a lancé la stratégie indo-pacifique de la France en 2018, premier pays européen à le faire, a parlé de l'Europe comme d'une "troisième voie" dans une région de plus en plus sous l'emprise de la rivalité entre la Chine et les États-Unis.

"Nous sommes un pays de 60 millions d'habitants, donc bien sûr nous ne pouvons pas rivaliser frontalement avec la Chine", a déclaré un diplomate français à Reuters.

"Mais même si les États-Unis sont nos alliés, nous avons nos propres intérêts et nous pouvons aider les pays de la région à diversifier leurs alliances, afin qu'ils ne dépendent pas d'un seul pays.