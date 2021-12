Avec le blocage du plan de dépenses de Biden, les économistes réduisent les prévisions de croissance pour 2022

Certains économistes s'attendent à ce que la croissance de l'économie américaine soit plus lente l'année prochaine après qu'un législateur démocrate clé ait porté un coup apparemment fatal au plan de dépenses de 1 750 milliards de dollars du président Joe Biden, assombrissant davantage des perspectives qui étaient confrontées à un risque accru en raison de la propagation rapide de la variante Omicron du COVID-19.

Goldman Sachs a abaissé ses prévisions de croissance du PIB https://www.reuters.com/markets/funds/goldman-sachs-cuts-us-gdp-forecast-after-manchin-retreats-bidens-bill-2021-12-20 pour 2022, tout comme Mark Zandi, économiste en chef de Moody's Analytics, après que le sénateur américain Joe Manchin https://www.reuters.com/world/us/senator-manchin-says-he-is-no-bidens-domestic-investment-bill-fox-interview-2021-12-19 a déclaré dimanche qu'il ne pouvait pas soutenir l'ambitieuse proposition "Build Back Better" de Biden, qui élargirait le filet de sécurité sociale et s'attaquerait au changement climatique.

"Si la proposition BBB ne devient pas une loi, la reprise économique risque de s'enliser si nous subissons une nouvelle vague grave de la pandémie ; un scénario de plus en plus probable avec la propagation rapide d'Omicron", a écrit M. Zandi sur Twitter https://twitter.com/Markzandi/status/1472912772031778816 lundi, ajoutant qu'il s'attend à ce que la croissance du PIB réel soit inférieure d'un demi-point de pourcentage en 2022 si la proposition de loi ne devient pas une loi.

Les démocrates absorbent le revers législatif alors que l'administration Biden fait face aux critiques des experts de la santé https://www.reuters.com/world/us/rising-cases-omicron-highlight-holes-bidens-covid-strategy-experts-say-2021-12-20 dans un contexte de recrudescence des infections au COVID-19.

Un changement qui, selon les économistes, pourrait ralentir la croissance est la réduction d'un crédit d'impôt amélioré qui envoyait aux familles des paiements mensuels allant jusqu'à 300 dollars par enfant, mais qui doit expirer le 31 décembre. Les législateurs pourraient adopter une version modifiée du projet de loi sur les dépenses de M. Biden l'année prochaine ou décider de prolonger le crédit rétroactivement, mais les négociations pourraient prendre des semaines, ont écrit les chercheurs de Goldman Sachs dans une note aux clients.

On s'attendait à ce que la production économique américaine ralentisse au début de l'année prochaine par rapport au rythme soutenu observé à la fin de 2021, même avant qu'Omicron n'apparaisse comme une menace pour la croissance mondiale et que le plan de dépenses de Biden ne déraille.

Au début du mois, les économistes prévoyaient que la croissance ralentirait l'année prochaine, car l'impulsion donnée par les programmes de dépenses antérieurs s'estompait et la Réserve fédérale a réduit sa politique monétaire accommodante face à une inflation élevée.

Le taux annualisé de croissance du produit intérieur brut devrait tomber à 4 % au premier trimestre de 2022, contre 6 % attendus au cours des trois derniers mois de cette année, selon un sondage Reuters des économistes publié le 8 décembre. Pour l'ensemble de l'année 2022, la croissance devrait ralentir à 3,9 %, ce qui reste bien supérieur à la tendance pré-pandémique, contre 5,6 % cette année.

La Fed a annoncé la semaine dernière qu'elle allait doubler le rythme de réduction de ses achats d'obligations en réponse à la forte croissance de l'emploi et à la poussée de l'inflation, et a signalé qu'elle pourrait relever les taux d'intérêt trois fois l'année prochaine. Mais M. Zandi a déclaré qu'il pourrait s'avérer difficile pour la banque centrale américaine de procéder à trois hausses de taux si la croissance économique américaine est plus lente que prévu initialement.

Goldman, également, a déclaré que l'échec apparent du plan de dépenses de Biden ajoute un risque à ses attentes concernant la première hausse de taux de la Fed en mars, étant donné que " (la) plupart des responsables de la Fed s'attendaient probablement à ce que la loi BBB ou quelque chose de similaire devienne une loi ". (Reportage de Jonnelle Marte ; édition de Dan Burns et Paul Simao)