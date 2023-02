Avec le nouveau patron de la banque centrale du Japon, Kishida fait ses adieux à Abenomics

La tâche délicate consistant à sortir la Banque du Japon (BOJ) de plusieurs années de taux d'intérêt ultra bas sans bouleverser les marchés exigeait de savoir lire les marchés et de communiquer clairement les intentions politiques, tant au niveau national qu'international.

Kazuo Ueda, un professeur d'université de 71 ans qui a gardé un profil bas malgré ses solides références en tant qu'expert en politique monétaire, était un choix parfait.

Avoir un universitaire à la tête de la BOJ est sans précédent au Japon, où le poste est traditionnellement occupé à tour de rôle par un banquier central et un fonctionnaire du ministère des Finances (MOF).

Mais l'idée a fait son chemin dans l'administration de Kishida, d'autant plus que les tentatives de convaincre le gouverneur adjoint en exercice Masayoshi Amamiya, considéré comme le principal prétendant au poste, ont échoué.

La recherche d'un nouveau chef a commencé au milieu de l'année dernière, lorsque Kishida et ses assistants ont dressé une liste comprenant une série de candidats issus de la BOJ, du MOF, du secteur privé et du monde universitaire.

Parmi les autres universitaires figurant sur la liste figuraient Takatoshi Ito, professeur à l'université de Columbia, un proche collaborateur de Kuroda, et Tsutomu Watanabe, universitaire à l'université de Tokyo, connu pour ses recherches sur la déflation au Japon.

La BOJ a exercé de fortes pressions pour qu'un banquier central de carrière prenne le poste après que Kuroda, un ancien cadre du MOF, ait présidé pour un rare second mandat de cinq ans qui se termine en avril.

Les choix préférés de la banque étaient le gouverneur adjoint en exercice Amamiya, ainsi que les anciens adjoints Hiroshi Nakaso et Hirohide Yamaguchi, en raison de leur connaissance approfondie de la politique monétaire.

De nombreux fonctionnaires du ministère des finances ont privilégié Amamiya, qui entretient depuis des décennies de bonnes relations avec le gouvernement.

Mais Amamiya a fait comprendre dès le départ à ses associés qu'il n'avait pas l'intention d'accepter le poste, estimant qu'il ne serait pas en mesure de démanteler les mesures de relance qu'il a aidé Kuroda à créer, selon des sources.

"S'il devient gouverneur, il aurait dû passer cinq ans à contredire ce qu'il a dit au cours de la dernière décennie", a déclaré un ancien cadre du MOF qui connaît bien Amamiya. "C'est assez difficile".

Un cadre d'une banque commerciale qui l'a rencontré à la fin de l'année dernière se souvient qu'Amamiya, lorsqu'on lui a posé la question, a catégoriquement nié la possibilité de devenir gouverneur. "J'ai été frappé par la façon dont il a très fortement exclu cette possibilité", a déclaré le cadre.

Amamiya, en fait, a parlé de la façon dont la BOJ devait être comme la Réserve fédérale américaine, où les universitaires ayant une expertise en politique monétaire prennent la barre et guident la politique avec le soutien du personnel, disent les personnes qui ont eu des interactions avec lui.

L'administration de Kishida voulait également quelqu'un qui marquerait un départ de l'expérience monétaire de Kuroda qui était un élément clé des politiques de relance "Abenomics" de son prédécesseur, et qui est devenu profondément impopulaire auprès du public pour ne pas avoir réussi à distribuer largement la richesse.

Mais choisir un responsable politique plus belliqueux comme Nakaso ou Yamaguchi aurait suscité le mécontentement des parlementaires aux idées reflationnistes de la puissante faction de feu Abe au sein du Parti libéral démocrate (LDP) au pouvoir.

C'était trop risqué pour Kishida, dont la propre faction est minoritaire et s'appuie sur le soutien de groupes plus puissants au sein du LDP.

Le choix du successeur de Kuroda a été étroitement surveillé par les investisseurs et le grand public comme une indication de la date à laquelle la BOJ s'éloignera des taux d'intérêt extrêmement bas, une transition qui pourrait avoir d'énormes ramifications sur les marchés financiers mondiaux.

"Le premier ministre veut probablement un nouveau visage. Mais il doit également éviter de donner l'impression qu'il y aura un grand changement vers une politique ultra-libre", a déclaré à Reuters Akira Amari, poids lourd du parti au pouvoir, quelques jours avant que la nouvelle du choix d'Ueda n'éclate.

Le compte-rendu sur la manière dont Kishida a choisi la nouvelle direction de la BOJ est basé sur des entretiens et des conversations avec 15 sources, dont d'anciens et d'actuels responsables de la banque centrale et du gouvernement, des parlementaires du parti au pouvoir, des assistants de Kishida, des banquiers du secteur privé et des analystes qui suivent de près la politique japonaise.

La plupart d'entre eux ont parlé sous couvert d'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à s'exprimer publiquement, ou ont refusé de faire des commentaires officiels en raison du caractère sensible de l'affaire.

Interrogé au Parlement mercredi par un législateur de l'opposition, M. Kishida a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter comment il était parvenu à cette décision, ni quand il l'avait finalisée. Il a également refusé de dire si l'administration avait sondé Amamiya pour le poste.

Kishida a toutefois déclaré qu'il avait "échangé des points de vue" avec de nombreuses personnes depuis l'année dernière pour sélectionner la nouvelle direction de la BOJ.

La BOJ a refusé de faire des commentaires pour cette histoire, y compris sur les questions relatives à la considération d'Amamiya pour le rôle. Le principal porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, a refusé de commenter, lorsqu'on lui a demandé jeudi si le gouvernement avait sondé Amamiya pour le poste de direction de la BOJ.

Matsuno a déclaré qu'il espérait que la BOJ travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et guide la politique monétaire avec souplesse, lorsqu'on lui a demandé si la nomination d'Ueda pourrait entraîner un recul des Abenomics.

UN NUMÉRO D'ÉQUILIBRISTE POLITIQUE

Grâce en partie à la recommandation d'Amamiya, Ueda est resté sur une liste restreinte et est finalement devenu le premier choix dans un processus qui n'a été divulgué qu'à une poignée de personnes.

Le 8 février, Kishida a rencontré les poids lourds du parti, Toshimitsu Motegi et Taro Aso, pour un dîner dans un restaurant japonais haut de gamme près de la résidence officielle du premier ministre à Tokyo.

Bien que Kishida n'ait pas révélé le nom de son choix préféré, la succession de la BOJ faisait partie des sujets abordés, ont déclaré deux sources ayant connaissance de la question.

"Le gouvernement avait besoin de quelqu'un qui comprenne la politique monétaire tant en termes de pratique que de théorie, et qui puisse interagir avec un cercle restreint de banquiers centraux de haut niveau", a déclaré l'une des personnes. "Il s'est avéré que c'était M. Ueda".

Le fait que M. Ueda, qui est titulaire d'un doctorat du Massachusetts Institute of Technology et a étudié sous la direction de Stanley Fischer, éminent banquier central, ait gardé un profil politique bas et ait évité d'être catalogué comme quelqu'un en faveur ou contre les Abenomics, lui a bien servi.

Bien qu'il ait mis en garde contre le coût croissant de la politique de contrôle des rendements de la BOJ, Ueda a appelé à la nécessité de maintenir une politique monétaire souple pour que le Japon atteigne de manière stable l'objectif d'inflation de 2 % de la banque.

Ce point de vue rejoint celui de l'administration de Kishida, qui souhaite que la BOJ s'attaque aux effets secondaires du contrôle de la courbe des taux mais ne se précipite pas dans le resserrement de la politique monétaire.

"Amamiya a été étiqueté comme étant proche des Abenomics. En revanche, Ueda a une image fraîche et donne à la BOJ une main plus libre pour s'éloigner d'Abenomics", a déclaré un poids lourd du parti au pouvoir appartenant à la faction d'Abe.

Le commentateur politique Atsuo Ito considère que la décision de Kishida est symbolique de la manière dont son administration prend en considération ce que pensent les parlementaires de la faction pro-croissance d'Abe.

"Pour Kishida, ce choix visait à obtenir un bon équilibre politique", a-t-il déclaré.

NOUVELLE DYNAMIQUE DU POUVOIR

Le choix de Kishida a été salué par de nombreux décideurs de la BOJ, car Ueda n'était pas un étranger à l'institution et un supporter discret de ses politiques conventionnelles pré-Kuroda.

Au cours de son mandat de sept ans en tant que membre du conseil d'administration de la BOJ, Ueda a travaillé en étroite collaboration avec Amamiya, inventant de nouveaux outils pour combattre une crise bancaire et une déflation débilitante.

Même après avoir pris sa retraite en tant que membre du conseil, Ueda a gardé des liens étroits avec la BOJ en servant de conseiller à son groupe de réflexion et en participant à divers forums internationaux de banques centrales.

"Il est en quelque sorte une légende de la banque centrale japonaise", a déclaré un fonctionnaire de la BOJ à propos d'Ueda. "Il s'est distingué comme quelqu'un de spécial parmi les nombreux membres qui ont siégé à son conseil d'administration."

Sachant qu'ils auraient peu d'influence sur le choix final de Kishida, les responsables de la BOJ avaient un plan de secours au cas où le nouveau gouverneur serait quelqu'un d'extérieur à l'institution.

Il s'agissait de renommer le directeur exécutif de la BOJ, Shinichi Uchida, pour un deuxième mandat de quatre ans, ce qui est rare, en avril de l'année dernière, afin de s'assurer qu'il se glisse au poste de gouverneur adjoint.

Cela permettrait à la nouvelle direction d'acquérir le type de connaissance de la bureaucratie interne de la BOJ pour laquelle Amamiya était connu.

Avec Ryozo Himino, l'autre adjoint nommé et ancien régulateur bancaire, les trois devraient avoir la bonne combinaison d'expertise théorique, industrielle et technocratique pour dénouer la politique de l'ère Kuroda, disent des sources familières avec la réflexion de la BOJ.

Cependant, aucun des trois n'est considéré comme ayant le sens politique d'Amamiya, qui pourrait lire l'humeur politique et travailler dans les coulisses pour sonder les points de vue politiques de l'administration.

Cela pourrait constituer un désavantage si l'économie prend un mauvais tournant et que la BOJ est à nouveau sous le feu des critiques politiques.

Le Japon est déjà confronté aux vents contraires du ralentissement de la croissance mondiale, ce qui fait douter que les salaires augmentent suffisamment pour maintenir durablement l'inflation autour de l'objectif de 2 % de la BOJ et justifier la suppression progressive des mesures de relance.

"Si la BOJ s'oriente effectivement vers une normalisation de la politique monétaire, il y aura certainement des tensions politiques, car les parlementaires à tendance reflationniste s'y opposeront", a déclaré Atsuo Ito.

"Un revirement de politique prendra probablement beaucoup de temps."