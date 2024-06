Alors que l'armée américaine remballe ce qui reste de son équipement et de son personnel antiterroriste au Niger, des responsables américains signalent qu'il devient de plus en plus difficile de surveiller les insurrections croissantes en Afrique de l'Ouest.

Les dirigeants militaires du Niger ont donné aux États-Unis jusqu'au 15 septembre pour retirer leurs troupes du pays, ce qui signifie également le départ d'une base de drones de 100 millions de dollars près d'Agadez, dans le centre du Niger, qui a fourni une source cruciale de renseignements sur les groupes alliés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

"Notre capacité à surveiller la menace s'est dégradée à cause de la perte d'Agadez", a déclaré un responsable américain à Reuters lors d'une interview, sous couvert d'anonymat.

Les autorités américaines sont particulièrement préoccupées par la croissance de l'État islamique et du Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), un affilié d'Al-Qaïda.

Michael Langley, le général quatre étoiles des Marines qui dirige les forces américaines en Afrique, a déclaré que le grand défi pour son commandement sera de détecter le moment où les groupes militants pourraient se développer au point de constituer une menace pour les États-Unis ou l'Europe.

"Ils ont le potentiel (de devenir une menace pour les États-Unis) au fur et à mesure qu'ils se multiplient. Mais nous voulons être en mesure de surveiller (...) pour voir s'ils se métastasent en une capacité accrue", a déclaré M. Langley, en marge d'une conférence des chefs d'état-major de la défense africains au Botswana.

Les experts préviennent que ce ne sera pas facile, et certains font des comparaisons avec l'Afghanistan, où la collecte de renseignements sur Al-Qaïda et l'État islamique ne représente qu'une fraction de ce qu'elle était avant le retrait des États-Unis et la prise de pouvoir par les talibans en 2021.

"Lorsque nous quittons une région comme le Sahel et l'Afghanistan, non seulement nous ne pouvons pas (agir sur) une menace immédiate avec des forces militaires et de renseignement, mais nous ne sommes pas au courant de la préparation d'une attaque en raison de nos capacités réduites de collecte (de renseignements)", a déclaré Mick Mulroy, ancien haut fonctionnaire du Pentagone et officier de la CIA.

REVERS OPÉRATIONNELS

Depuis 2020, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, des soldats ont mené des coups d'État en reprochant aux dirigeants civils d'avoir permis aux militants islamistes de gagner du terrain. Une fois au pouvoir, les juntes ont déchiré les accords de défense conclus avec les États-Unis, la France et les forces de l'ONU et ont invité les Russes à prendre leur place.

"Nous devons non seulement trouver la meilleure façon de gérer les revers tactiques et opérationnels, mais aussi les empêcher de devenir un revers stratégique", a déclaré J. Peter Pham, ancien envoyé spécial des États-Unis au Sahel.

Le général C.Q. Brown, président de l'état-major interarmées de l'armée de l'air, s'est rendu au Botswana pour s'entretenir avec des chefs militaires africains afin d'essayer de trouver une solution. C'est la première fois depuis 30 ans que le plus haut gradé de l'armée américaine se rend en Afrique subsaharienne.

Dans le discours qu'il a prononcé mardi lors de la conférence, M. Brown a insisté sur la nécessité d'écouter les partenaires africains et a mis en avant les approches non militaires pour relever les défis en Afrique.

"Pour parvenir à une paix, une prospérité et une sécurité durables et partagées, il ne s'agit pas pour un pays de dominer ou de décider ce qui fonctionnera pour un autre", a déclaré M. Brown. "Il s'agit d'utiliser nos connaissances, nos expériences et nos perspectives communes.