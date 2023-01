Avec les yeux sur la faillite de FTX, le régulateur américain cherche à obtenir plus d'autorité en matière de diligence raisonnable.

Dans des remarques qui devraient être publiées jeudi, la commissaire démocrate de la CFTC, Kristin Johnson, a déclaré que l'agence a besoin de l'autorité pour mener une "diligence raisonnable efficace" sur toute entreprise qui veut acheter 10% ou plus de la participation au capital d'une bourse ou d'une chambre de compensation enregistrée auprès de l'agence. Sans cela, les entreprises non enregistrées peuvent acheter leur chemin dans les marchés réglementés américains sans ouvrir significativement leurs livres aux régulateurs, a-t-elle dit.

Ses déclarations, préparées pour un discours prononcé à l'Université Duke la semaine dernière, interviennent alors que la bourse de cryptomonnaies FTX, en faillite, se prépare à vendre des actifs, notamment LedgerX, une chambre de compensation de contrats à terme et d'options sur devises numériques enregistrée auprès de la CFTC.

"Sans surveillance, nos marchés agréés sont à vendre", a déclaré Johnson à Reuters dans une interview téléphonique.

La Commission a besoin que le Congrès lui donne l'autorité de mener une diligence raisonnable pour protéger les clients et maintenir la stabilité du marché, a-t-elle ajouté.

Les parlementaires se sont regroupés pour rédiger une législation visant à mieux superviser l'industrie cryptographique en difficulté. Les questions se sont multipliées sur la diligence raisonnable dans la crypto après une série de faillites et l'annonce en décembre d'accusations américaines contre le fondateur et ancien chef de FTX, Sam Bankman-Fried, pour avoir prétendument commis une fraude. Il a plaidé non coupable.

Reuters a déjà rapporté des détails sur la stratégie de FTX consistant à faire des "acquisitions à des fins réglementaires", notamment Ledger X, qui a donné à la société trois licences CFTC d'un seul coup.