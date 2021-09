Avec plus de 140 000 m² commercialisés, Gecina poursuit sa dynamique locative

Regulatory News:

Depuis le début de l’année 2021, Gecina (Paris:GFC) a loué, reloué ou renouvelé plus de 140 000 m² de surfaces de bureaux, confirmant la tendance observée lors du premier semestre d’une nette reprise de l’activité locative. Au cours des mois de juillet et août, le Groupe a ainsi signé près de 25 000 m² de nouvelles transactions représentant 11,4 M€ de loyers annualisés, dont 80% dans le QCA parisien et dans le Croissant Ouest/La Défense.

Dans le QCA parisien, réversion positive et progression de la pré-commercialisation du pipeline

Près de la moitié des loyers ainsi sécurisés en juillet et en août proviennent d’immeubles situés dans le QCA parisien. Gecina a ainsi signé 10 nouveaux baux portant sur plus de 6 000 m², incluant la pré-commercialisation de 2 700 m² dans l’immeuble l1ve. Sur les opérations de renouvellement et recommercialisation, ces transactions font ressortir une réversion positive de l’ordre de +13%, témoignant ainsi de l'attractivité d’immeubles de qualité idéalement situés au cœur de Paris.

A La Défense et dans le Croissant Ouest : progression de la commercialisation d’immeubles récemment livrés

Dans le Croissant Ouest et à La Défense, le Groupe a loué, reloué ou renégocié près de 9 000 m² de bureaux, principalement sur des immeubles récemment livrés (Be Issy, Carré Michelet). Ces transactions ont été finalisées à des niveaux de loyers conformes aux attentes du Groupe avant le choc sanitaire, témoignant ainsi de l’appétit des entreprises pour des immeubles de qualité dans ces marchés.

Dans les zones secondaires, sécurisation des flux locatifs sur le long terme

Gecina a par ailleurs signé fin juillet le renouvellement par anticipation d’un bail portant sur près de 10 000 m² dans le bâtiment Europa du Campus de Cergy, pérennisant le locataire de l’immeuble pour 9 ans fermes.

www.gecina.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210907005703/fr/