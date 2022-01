Avec près de 1 000 logements en cours de développement, Homya, filiale résidentielle de Gecina, accélère sa croissance

Regulatory News:

Avec l’acquisition fin 2021 d‘un nouveau projet résidentiel, portant sur 96 logements répartis sur 5 500 m² à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Gecina (Paris:GFC) s’est ainsi porté acquéreur de sept projets de logements neufs depuis le début de l’année 2021.

Ces sept projets, livrés entre 2023 et 2025, totalisent plus de 45 000 m², soit près de 700 logements, représentant un investissement total d’environ 315 M€.

Un pipeline porté à 1 000 nouveaux logements en intégrant les restructurations d’immeubles et les projets de densifications

Gecina compte également dans son pipeline de développements résidentiels plusieurs projets de restructuration ou de densification d’actifs existants, dont un projet de transformation de bureaux en logements.

Parmi ses projets phares, Gecina redéveloppe actuellement à Ville d’Avray un projet de 125 logements initialement conçu strictement en structure béton vers une construction mêlant bois et béton. La livraison de cette future résidence qui vise le label BiodiverCity est estimée au T1 2023.

Gecina a lancé à Paris, rue Dareau dans le 14ème arrondissement, une opération de transformation d’un immeuble de bureaux en logements. Ce projet ambitieux proposera, à sa livraison au cours du 4ème trimestre 2023, 92 logements de qualité qui donnent la part belle aux espaces extérieurs et végétalisés.

Le Groupe a par ailleurs identifié au sein de son patrimoine plusieurs opérations de densifications résidentielles représentant un nombre substantiel de nouveaux logements.

En incluant les acquisitions, les projets de restructuration, de densification et de valorisation du foncier, le pipeline résidentiel de Gecina représente déjà près de 1 000 futurs logements à livrer d’ici 2025 et constituent ainsi une croissance du nombre de logements sous gestion de +17%.

Outre ces opérations, Gecina a également signé deux partenariats de co-promotion portant sur le développement potentiel, dans les années qui viennent, de 4 000 logements avec Nexity et 1 000 logements en structure bois et bas-carbone avec Woodeum.

Les futures résidences du pipeline seront exploitées par Homya, la filiale résidentielle de Gecina – qui comprend déjà près de 6 000 logements - et commercialisées sous la marque YouFirst Residence.

À propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,0 milliards d’euros à fin juin 2021.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60 et Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

gecina.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220111005958/fr/