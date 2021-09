Avec quatre nominations, Gecina amorce une nouvelle phase du développement de son activité résidentielle

Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) :

Pierre-Emmanuel Bandioli est nommé Directeur Exécutif Résidentiel à compter du 1er septembre. Trois nouvelles promotions complètent la nouvelle organisation de la direction résidentielle.

Béatrice Judel est nommée Directrice Commerciale, Nicolas Broband, Directeur du Pilotage Stratégique Résidentiel, et Amaury Blaire Directeur de YouFirst Residence qui aura la responsabilité opérationnelle du portefeuille d’Homya, la filiale résidentielle de Gecina. Pierre-Emmanuel Bandioli continuera de diriger YouFirst Campus.

Ces quatre nominations interviennent dans le cadre de la poursuite de la transformation de l’activité résidentielle du Groupe, portée par le déploiement des marques YouFirst Residence et YouFirst Campus, et du renforcement du développement de son patrimoine de logements pour les classes moyennes dans les grandes métropoles françaises.

Pierre-Emmanuel Bandioli a rejoint Gecina en 2019 au poste de Directeur des Résidences Étudiants.

Le Groupe souhaite, pour l’ensemble de son activité résidentielle, s’appuyer sur son expertise des marchés au sein des grandes métropoles régionales où l’activité YouFirst Campus est déjà implantée (Paris et sa Région, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille) et sur son expérience de la relation client. A la tête de l’activité YouFirst Campus, il a notamment piloté l’accélération de la transformation digitale du Groupe avec la création d’un portail client YouFirst Campus et la digitalisation des process pour faciliter l’accès à l’offre et simplifier les démarches de ses clients.

Avant de rejoindre Gecina, Pierre-Emmanuel Bandioli était Directeur Commercial White Goods au sein de Beko France. Il est diplômé de l’EDC Paris, titulaire d’un Master 2 en agro-industrie et d’un Executive MBA obtenu à l’université de Paris Dauphine.

Les nominations de Béatrice Judel, Nicolas Broband et d’Amaury Blaire aux côtés de Pierre Emmanuel Bandioli renforcent encore l’organisation de la direction Résidentiel et son ambition de transformation au service des clients du Groupe. Cette nouvelle organisation assure la continuité de la dynamique enclenchée par la filialisation du portefeuille résidentiel et la stratégie mise en œuvre depuis 2017.

Béatrice Judel, ingénieur ENSMA, bénéficie d’une expérience de près de 30 ans dans les métiers du marketing, de la communication et de la vente dans les secteurs de l’immobilier, du tourisme, des médias et des transports. Elle a rejoint Gecina en septembre 2018 en tant que Directrice Commerciale et Marketing du pôle Résidentiel.

Elle était auparavant Directrice Marketing Digital et Communication de la branche immobilière du Groupe Pierre&Vacances-Center Parcs.

Directeur de la Transformation chez Gecina qu’il a rejoint en 2019, Nicolas Broband coordonne de façon transversale la transformation engagée par l’entreprise autour de la nouvelle approche YouFirst afin d’améliorer l’expérience client, de renforcer la performance interne et d’optimiser la gestion des actifs.

Après une formation en lettres et sciences humaines (École normale supérieure de Lyon), puis à Sciences Po et à l’École nationale d’administration, Nicolas Broband a débuté sa carrière au Ministère des Finances.

Amaury Blaire est titulaire d’un diplôme d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes (DEC). Il a complété cette formation par un certificat en Management, Contrôle Interne et Maîtrise des risques obtenu à l'ESCP Europe et plus récemment par un Executive MBA obtenu à HEC Paris en 2020. Amaury Blaire a rejoint Gecina en 2010 en tant que Chef de mission à l’Audit interne avant d’évoluer en 2018 en qualité de Directeur des Risques et de la Conformité et en 2019 en qualité de Directeur de portefeuille. Il a démarré sa carrière en 2005 en tant qu’Auditeur Financier chez Deloitte puis PwC.

Méka Brunel, Directrice générale : « Fort de son expérience à la tête de notre activité YouFirst Campus, Pierre-Emmanuel Bandioli avec le soutien de Béatrice Judel, Nicolas Broband et d’Amaury Blaire, aura pour mission d’engager une nouvelle phase dans la transformation de YouFirst Residence : intégration dans la trajectoire de neutralité carbone du groupe avec CAN0P-2030, déploiement de la marque auprès de l’ensemble des 20 000 clients de YouFirst Residence, accélération de la digitalisation, croissance du portefeuille résidentiel avec la montée en puissance des partenariats conclus avec Nexity et Woodeum. Je souhaite enfin remercier chaleureusement l’ensemble des équipes mobilisées depuis 2017 dans la valorisation et le développement de notre activité résidentielle. »

À propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,0 milliards d’euros à fin juin 2021.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

www.gecina.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210901005807/fr/