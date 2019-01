Avec ses abonnements illimités, UPC lance le portefeuille Mobile le plus attrayant de Suisse

Le nouveau portefeuille de UPC comporte quatre abonnements répondant aux différents besoins des clients : une offre illimitée pour ceux qui téléphonent ou surfent beaucoup sur Internet, mais aussi une offre Flex pour les petits budgets qui souhaitent pouvoir surfer un peu plus de manière occasionnelle. Chacune de ces offres est disponible soit pour la Suisse, soit pour toute l'Europe.

« Maintenant que nous sommes passés au réseau mobile le plus puissant de Suisse, nous souhaitons révolutionner le marché Mobile avec de nouveaux abonnements », explique Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer chez UPC, avant d'ajouter : « Qu'ils soient en Suisse ou à l'étranger, la plupart des clients veulent téléphoner, partager des photos et des vidéos et utiliser Internet et le streaming de manière illimitée, l'esprit léger. Nos nouveaux abonnements répondent précisément à ces besoins, pour un prix imbattable. Avec nos offres Happy Home, nos clients peuvent maintenant choisir parmi toute une gamme de produits de premier choix. »

À des tarifs très intéressants, les clients UPC passent désormais par le réseau mobile le plus puissant et le plus utilisé de Suisse, qui dispose d'une couverture optimale. Le marché suisse bénéficie maintenant d'une infrastructure premium unique pour les clients privés comme professionnels : UPC se distingue non seulement par son réseau fixe de qualité, mais joue aussi dans la cour des grands côté Mobile.

Un contrôle total des coûts pour les offres illimitées comme flexibles

Avec les nouveaux abonnements Unlimited, il est possible de téléphoner et de surfer sur Internet en illimité et à prix fixe en Suisse et, si on le souhaite, avec en outre 10 GB de données pour le roaming en Europe, une offre unique sur le marché suisse. Les abonnements Flex permettent quant à eux une grande flexibilité et un contrôle total des coûts : chaque mois, les clients disposent de 2 GB de données et peuvent augmenter ce volume si nécessaire, mais sans jamais payer plus que pour un abonnement Unlimited. En termes de prix, les quatre nouvelles offres vont de CHF 19.- par mois (Flex Swiss) à CHF 79.- par mois (Unlimited Europe).

Offre de bienvenue pour les plus rapides

Ceux qui souhaitent changer d'abonnement seront récompensés par une offre de bienvenue : jusqu'au 26 mars 2019, pour toute souscription d'un abonnement Unlimited, les trois premiers mois sont à CHF 29.- par mois seulement.

Les nouvelles offres Mobile de UPC ne comportent pas de durée contractuelle minimale et sont disponibles dès maintenant sur www.upc.ch/mobile ou dans les Shops.

