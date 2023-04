Le président chinois Xi Jinping a réservé au président français Emmanuel Macron un accueil inhabituellement fastueux lors d'une visite d'État, ce que certains analystes considèrent comme un signe de l'offensive croissante de Pékin pour courtiser des alliés clés au sein de l'Union européenne afin de contrer les États-Unis.

Les deux dirigeants se sont rendus ensemble dans le sud de la Chine vendredi, où M. Macron devait boire du thé chinois avec M. Xi dans une ancienne résidence de son père dans la ville de Guangzhou, capitale de la province de Guangdong, puissance économique et manufacturière.

De telles incursions de M. Xi auprès de dirigeants en visite sont rares. Selon les diplomates, cela souligne l'importance que Pékin attache à cette relation avec un membre clé de l'UE, car il cherche à obtenir un soutien contre ce que M. Xi a appelé "l'endiguement, l'encerclement et la répression tous azimuts" de la part des États-Unis.

"Toutes les offensives de la politique étrangère chinoise ont pour toile de fond les relations entre les États-Unis et la Chine... c'est pourquoi ils essaieront de travailler avec n'importe quel pays, en particulier les moyennes ou grandes puissances, comme la France, pour contrer les États-Unis", a déclaré Zhao Suisheng, professeur d'études chinoises et de politique étrangère à l'université de Denver.

Noah Barkin, analyste au Rhodium Group, a déclaré que le principal objectif de la Chine était d'empêcher l'Europe de s'aligner plus étroitement sur les États-Unis.

"En ce sens, M. Macron est peut-être le partenaire le plus important de Pékin en Europe. M. Macron est souvent considéré par les diplomates comme un moteur important des politiques clés au sein de l'UE.

Il s'est rendu en Chine avec Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, pour faire pression sur la Chine au sujet de l'Ukraine, mais n'a pas réussi à obtenir de Xi un changement de position public.

Pourtant, M. Macron a bénéficié d'un tapis rouge complet.

Mme Von der Leyen, qui a qualifié la Chine de "répressive" dans un discours critique avant son voyage, a parfois fait grise mine à Pékin : elle a été accueillie discrètement à l'aéroport et n'a pas été invitée à certaines cérémonies officielles en compagnie de M. Xi et de M. Macron.

Le journal chinois Global Times, soutenu par l'État, a déclaré dans un éditorial jeudi : "Il est clair pour tout le monde qu'être un vassal stratégique de Washington est une impasse. Faire de la relation Chine-France un pont pour la coopération Chine-Europe est bénéfique pour les deux parties et pour le monde."

"FLATTERY"

Jean-Pierre Raffarin, un ancien premier ministre français qui a beaucoup voyagé en Chine, a déclaré à Reuters en marge d'une cérémonie de signature d'accords dans le Grand Hall du Peuple que le charme de Xi avait un certain effet.

"La diplomatie n'est-elle pas, à un moment ou à un autre, un peu de flatterie ? "Il y a toujours une part de flatterie dans les relations humaines. Chaque partie joue avec cela.

À Washington, l'engagement diplomatique de la Chine auprès de la France est considéré avec un certain scepticisme.

Au-delà de l'Ukraine, la Chine apprécierait un réalignement qui la rapprocherait économiquement de l'Europe alors que les relations avec les États-Unis s'enveniment, mais un tel changement est peu probable à ce stade, ont déclaré des personnes au fait des réflexions du gouvernement américain.

Washington adopte une approche attentiste face aux engagements européens avec Pékin au sujet de l'Ukraine, selon ces personnes, qui ont refusé d'être nommées. Jeudi, M. Macron a exhorté Pékin à faire preuve de bon sens avec la Russie au sujet de la guerre en Ukraine, tandis que Mme von der Leyen a déclaré que M. Xi avait exprimé sa volonté de parler au président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

M. Xi n'a pas mentionné une éventuelle conversation avec M. Zelenskiy dans les rapports officiels de la Chine sur ses commentaires après les réunions.

M. Barkin, l'analyste, a déclaré que M. Macron ne semblait pas tirer grand-chose de ce voyage.

"Macron a semblé croire qu'il pouvait charmer Xi pour qu'il modifie son approche de la guerre. "Il a fait une série de cadeaux à Xi - en dénonçant le découplage comme un piège, en amenant une importante délégation d'entreprises et en réaffirmant son soutien à l'autonomie stratégique - sans obtenir grand-chose en retour.

La cour faite par la Chine à M. Macron s'inscrit dans le cadre d'une série de démarches diplomatiques entreprises cette année pour tenter d'échapper à l'endiguement des États-Unis, en raison de divergences sur Taïwan, de la guerre en Ukraine et des restrictions imposées par les États-Unis sur les exportations de technologies.

La Chine a augmenté ses dépenses diplomatiques de 12,2 % cette année, et des dirigeants et hauts fonctionnaires de Singapour, de Malaisie, d'Espagne et du Japon se sont rendus dans le pays au cours des dernières semaines.

En mars, la Chine a contribué à négocier une détente surprise entre l'Arabie saoudite et l'Iran, Pékin se présentant comme un artisan de la paix au Moyen-Orient, motivé par son désir de façonner un monde multipolaire.

L'engagement Chine-UE se poursuivra dans les semaines à venir, avec la visite à Pékin du responsable de la politique étrangère, Josep Borrell, et du ministre allemand des affaires étrangères.

"La Chine et l'Europe peuvent encore être des partenaires", a déclaré Wang Yiwei, directeur du centre d'études européennes de l'université Renmin de Pékin. "Plutôt que des rivaux ou des concurrents systémiques.