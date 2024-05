Le taux d'inflation britannique, autrefois très élevé, devrait se rapprocher de l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre mercredi, mais d'autres chiffres pourraient influencer la décision de la BoE quant à la date à laquelle elle réduira ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2020.

Une grande partie de la baisse de l'inflation globale des prix à la consommation - par rapport à un pic de 11,1 % il y a un an et demi - est due à la chute des prix de l'énergie, sur laquelle la BoE n'a aucun contrôle.

Ses responsables politiques s'intéressent davantage aux pressions sur les prix générées par l'économie britannique, en particulier par un marché du travail toujours tendu où de nombreux employeurs continuent d'augmenter les salaires à un rythme qui pourrait maintenir l'inflation à un niveau élevé.

Le Premier ministre Rishi Sunak espère également une baisse des pressions inflationnistes qui permettrait à la BoE de réduire ses taux, offrant ainsi une bouée de sauvetage électorale à ses conservateurs avant les élections qui se tiendront plus tard dans l'année.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré qu'une première baisse des taux pourrait intervenir dès le mois prochain, en fonction des données.

LA CRISE DE L'INFLATION EST-ELLE TERMINÉE ?

L'inflation en Grande-Bretagne a atteint des sommets plus élevés que dans n'importe quelle autre grande économie riche. Pendant un certain temps, le pays a fait figure d'exception au sein du Groupe des Sept, en raison d'une combinaison de la flambée des prix de l'énergie et d'une pénurie de main-d'œuvre pour occuper les emplois, un problème observé dans d'autres pays, mais aggravé en Grande-Bretagne par le Brexit.

L'inflation britannique de 3,2 % au cours des 12 mois précédant mars est restée supérieure à celle de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Mais elle est inférieure à celle des États-Unis, qui s'élève à 3,5 %.

Les économistes interrogés par Reuters estiment que les données de mercredi montreront probablement que l'inflation globale a fortement ralenti pour atteindre 2,1 % en avril, bien qu'elle soit susceptible de reprendre un peu plus tard en 2024. La BoE pense qu'elle s'accélérera à nouveau pour atteindre environ 2,6 % plus tard dans l'année.

Les analystes se concentreront tout autant sur d'autres mesures de prix dans les données d'avril, notamment l'inflation des services qui, à 6,0 % en mars, reste une préoccupation majeure pour la BoE.

PRESSIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Pour les entreprises de services, les salaires représentent une part plus importante des coûts que pour les autres entreprises. Ainsi, le rythme récent de 6 % de croissance annuelle des salaires en Grande-Bretagne - dû à une pénurie de travailleurs plus aiguë que dans beaucoup d'autres économies - a fait grimper les prix dans le secteur.

Certains signes récents indiquent que la chaleur du marché du travail se refroidit. Le déséquilibre entre le nombre élevé d'offres d'emploi et le faible nombre de chômeurs - un indicateur clé pour la BoE - est le plus faible depuis avant la pandémie de grippe aviaire.

LES ENTREPRISES ONT PLUS DE MAL À AUGMENTER LES PRIX

La BoE surveille également de près la capacité des entreprises à répercuter la hausse des coûts sur les clients sous la forme d'une augmentation des prix. Les agents régionaux de la BoE estiment qu'il sera plus difficile de le faire cette année qu'en 2024.

Megan Greene, l'un des neuf membres du comité de politique monétaire, a souligné la semaine dernière des signaux similaires provenant des rapports sur l'indice des directeurs d'achat, qui ont montré une inflation plus forte dans les prix payés par les entreprises que dans les prix qu'elles facturent.

PROCHAINES SÉRIES DE DONNÉES

Après les chiffres de l'inflation d'avril publiés mercredi, il y aura une série de données officielles sur le marché du travail le 11 juin et la publication de l'inflation de mai le 19 juin avant la prochaine annonce de la politique monétaire de la BoE le 20 juin.

En raison des problèmes liés aux données officielles sur l'emploi, la BoE surveillera d'autres indicateurs du marché encore plus attentivement que d'habitude, notamment les enquêtes PMI prévues jeudi de cette semaine.

QUAND LE MARCHÉ S'ATTEND-IL À UNE BAISSE DES TAUX ?

Lundi, les contrats à terme sur les taux indiquaient une probabilité d'environ 56 % que la BoE réduise le taux d'escompte de 5,25 % à 5 % le mois prochain et une probabilité de presque 100 % qu'elle le fasse lors de sa réunion du mois d'août.

Les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière étaient également partagés sur le calendrier de la première action de la BoE, mais une courte majorité la voyait arriver plus tard que les investisseurs : sur 71 analystes ayant participé au sondage, 38 prévoyaient une première baisse en août, tandis que 31 pensaient à juin. Deux analystes ont prédit qu'elle interviendrait en septembre. (Rédaction : William Schomberg ; édition : Christina Fincher)