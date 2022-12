Avec watch.swiss, la FH propose de mieux connaître la montre suisse

Bienne (awp/ats) - Avec watch.swiss, la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) propose une immersion dans le "monde fascinant" de la montre suisse. L'instrument constitue à la fois une exposition itinérante et une plateforme numérique.

"Les montres suisses sont bien connues pour leur histoire centenaire, leur fiabilité éprouvée et leur design raffiné", relève la FH sur son site. L'outil est une exposition physique qui voyage à travers le monde (Casablanca, Madrid et Abu Dhabi en 2022), mais elle est aussi accessible en tout temps via Facebook et Instagram.

Originale et ouverte à tous, watch.swiss propose un panorama de la montre suisse à travers sept thèmes fondamentaux pour comprendre l'activité de la branche: la Suisse, le "swiss made", l'histoire, le design, la précision, la fabrication et les complications.

Interactivité

L'établi est un module interactif permettant au visiteur de simuler l'assemblage d'un mouvement, et ainsi pénétrer au cœur de la montre et de ses mystères. Après avoir franchi les différentes étapes, il se voit décerner un diplôme personnalisé d'apprenti horloger.

La carte postale est une plongée dans les magnifiques paysages de la Suisse. Le visiteur se fait photographier devant un paysage qu'il choisit et repart avec sa carte postale personnalisée, à conserver en souvenir ou à envoyer directement à ses amis.

ats/rp