Avenant au Contrat de liquidité Dassault Systèmes

Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », annonce avoir décidé d’effectuer un apport complémentaire de 5 000 000 (cinq millions) d’euros, portant de 15 000 000 (quinze millions) à 20 000 000 (vingt millions) d’euros, les moyens affectés au contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF SCA1.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 220 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.

1 Contrat initialement conclu avec Oddo Corporate Finance et transmis, par voie de transmission universelle de patrimoine avec effet au 1er mars 2016, à Oddo et Cie. La société Oddo et Cie est devenue Oddo BHF SCA suite au changement de dénomination sociale avec effet au 8 juin 2017.

