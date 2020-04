Aventure, voyages et découvertes : UPC étend son offre de chaînes gratuites

Wallisellen, le 22 avril 2020



Dès à présent, des chaînes supplémentaires du bouquet Premium Plus de UPC sont en libre accès. Le programme comprend entre autres de nombreux documentaires, de la musique classique et moderne et des films. Cette initiative vient s'ajouter à la mise en libre accès des chaînes pour enfants et au passage de la vitesse de connexion à au moins 100 Mbit/s afin de rendre la période de crise du coronavirus la plus agréable possible pour les gens confinés.