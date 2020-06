Aveva : Invest Securities ajuste son objectif de cours

10/06/2020 | 09:47

Invest Securities avait relevé son opinion à neutre (contre vente) à l'occasion de son étude sectorielle du 14 avril pour intégrer l'impact de la crise sanitaire.



Le bureau d'analyses avait estimé que le titre avait sur réagi (-39% vs 31/12) aux craintes entourant son principal débouché, Pétrole & Gaz (40% du CA).



' Les résultats 2019/20 (clôture fin mars), qui intègrent une partie du ralentissement, nous confortent dans notre scénario. Toutefois et même si la transition du modèle vers l'abonnement est un facteur d'amélioration graduelle de la visibilité et de la rentabilité, la visibilité reste limitée à CT sur le groupe, surtout en comparaison des autres acteurs du secteur (NEMETSCHEK, DSY) ' indique Invest Securities.



A ce stade, le bureau d'analyses confirme son opinion neutre, avec un objectif ajusté à 3 800p (contre 3 600p).



