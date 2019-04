23/04/2019 | 11:46

Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Aveva, UBS rehausse son objectif de cours de 2.550 à 3.365 pence, percevant pour le groupe d'ingénierie britannique 'une valorisation pleine, mais des moteurs de croissance fondamentaux solides'.



'La dynamique de croissance est restée forte au quatrième trimestre et les risques d'intégration de SES (Schneider Electric Software) s'estompent', estime ainsi l'intermédiaire financier dans sa note de recherche.



