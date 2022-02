Avis aux médias : Tout le Canada portera du rouge pour la santé cardiaque des femmes le 13 février

OTTAWA, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partout au pays, des villes souligneront le 13 février par des proclamations officielles. Des édifices historiques ou très fréquentés, sites d’importance, ponts, enseignes et vitrines seront illuminés de rouge. Tout le Canada portera du rouge et prendra part à une conversation nationale sur la santé cardiaque des femmes sur les médias sociaux. Les maladies du cœur constituent encore aujourd’hui la principale cause de décès chez les femmes dans le monde et au Canada, et la recherche indique que les taux de mortalité associés aux maladies cardiovasculaires sont en hausse.



La journée Tout le monde en rouge est célébrée chaque année le 13 février pour braquer les projecteurs sur la santé cardiaque des femmes. Une programmation nationale sera animée par l’Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes et pilotée par le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Le 13 février, des participants partout au pays :

Porteront du rouge et partageront des messages clés au sujet de la santé cardiaque des femmes sur les médias sociaux avec le mot-clic #ElleNousTientÀCoeur.





Assisteront à une diffusion en direct à l’échelle nationale sur le thème de la prévention cardiovasculaire et du rétablissement. On pourra notamment y entendre la médaillée d’or olympique en aviron Madison Mailey , la nutritionniste spécialisée en performance olympique Angela Dufour , le chef Andy Hay de MasterChef Canada et bien d’autres invités.





Apprendront dans leur école secondaire pourquoi la santé cardiovasculaire des femmes est importante, comment reconnaître les symptômes d'une crise cardiaque, quoi faire en cas d'urgence et comment promouvoir la santé cardiaque des femmes dans leur école et leur communauté.





Consulteront une foule de ressources sur la santé cardiaque pour en savoir plus sur les différents types de maladies du cœur, la prévention, les traitements et la communication avec les prestataires de soins.





Prendront part à un 5 km virtuel pour attirer l’attention sur la santé cardiaque des femmes.



« En 2022, la santé cardiovasculaire des femmes continue de souffrir de sérieuses lacunes en matière de recherche, de diagnostic, de traitement et de sensibilisation, un fait d’autant plus troublant que les maladies du cœur sont la première cause de décès chez les femmes et que ces maladies sont en grande partie évitables. » – Dre Thais Coutinho, chef, Division de prévention et de réadaptation cardiaque de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et directrice du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes.

Pour en savoir plus et pour consulter la liste complète des initiatives de la campagne Tout le monde en rouge, rendez-vous au TLMenRouge.ca.

Entrevues :



Des spécialistes de premier plan dans le domaine de la santé cardiaque des femmes au Canada sont disponibles pour des entrevues en anglais ou en français, sur demande.

