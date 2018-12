Avis aux porteurs d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) Inside Secure (ISIN : FR0013265527)

Ajustement du ratio de conversion et/ou d’échange

Inside Secure (Euronext Paris : INSD), au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, informe les porteurs d'obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) (ISIN : FR0013265527 – émises le 29 juin 2017) que le ratio de conversion et/ou d’échange est porté de 1 action ordinaire pour 1 OCEANE à 1,250 action ordinaire pour 1 OCEANE à compter de ce jour.

Cet ajustement est conforme aux stipulations prévues par l’article 14.6 (b) 11 des modalités (Terms & Conditions) des OCEANE.

Inside Secure (Euronext Paris – INSD) est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l’identification forte et l’échanges de données. Forte d’une expertise étendue et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l’Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous sur www.insidesecure.com.

