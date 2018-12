Avis d'analystes : Dialog Semiconductor, Vinci, April, Accor, Euronext, JPMorgan Chase… 1 28/12/2018 | 11:02 Envoyer par e-mail :

Aujourd'hui, toujours dans un contexte de faibles volumes pour les fêtes de fin d'année, il y a très peu d'ajustements de la part des analystes. Seules quelques confirmations de recommandation et révisions des objectifs de cours ont été annoncées. Cette liste sera mise à jour durant la séance. Vinci : ODDO réitère sa recommandation "neutre" et son prix cible de 94 EUR. Gruppo Santander maintient sa recommandation à l'achat et son objectif de prix de 102.9 EUR.

ENEL : Mediobanca confirme sa forte recommandation à l'achat et son prix cible de 5.40 EUR.

Generali : Banca IMI reste positif sur le titre et vise toujours 16.2 EUR, et Mediobanca reste neutre avec un prix cible de 16.8 EUR.

April : ODDO renouvelle sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 16.5 EUR.

Dialog Semiconductor : DZ Bank reste vendeur sur le titre mais réhausse son objectif de prix de 16.4 à 17.8 EUR.

Accor : AlphaValue a conservé sa recommandation à l'achat mais a légèrement réduit son objectif de prix de 50.90 à 50.80 EUR. Morningstar est passé de neutre à acheteur sur la valeur, tout en maintenant son prix cible de 41 EUR.

Hermès International : AlphaValue reste vendeur sur le titre et vise désormais 373 EUR, contre 377 précédemment.

Euronext : ING Bank, Morgan Stanley et Kempen&Co ont tous les trois renouvelé leur recommandation à l'achat, tout en conservant leur objectif de prix à respectivement 64, 57.5 et 65 EUR. AlphaValue reste également positif mais a réduit de 59.3 à 59 EUR son prix cible.

Pernod-Ricard : AlphaValue reste négatif sur le titre et a abaissé son objectif de cours à 141 EUR (contre 143) Hier aux Etats-Unis… Amazon : Maquarie, DZ Bank et Telsey Advisory ont confirmé leur recommandation à l'achat avec des prix cibles respectifs de 2100, 2180 et 2200 USD.

Exxon Mobil : DZ Bank reste négatif sur le dossier et a abaissé de 73 à 61 USD son objectif de cours.

JPMorgan Chase : ISS-EVA est passé de souspondérer à surpondérer

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018