Avis d'analystes du jour : Ahold Delhaize, Hiscox, Aker BP, ...

La société générale ne recommande plus Church & Dwight à l’achat, mais conserve son objectif de cours à 57 USD.Baird a mis à jour sa recommandation sur Mastec et passe de « neutre » à « surperformer » en maintenant son objectif à 53 USD.Berenberg démarre le suivi d’ Amadeus IT Group et recommande d’acheter l’action en visant un cours de 90 EUR. Le cabinet démarre également le suivi du dossier Koninklijke Ahold Delhaize . Il la recommande à la vente et vise un objectif de cours de 18.20 EUR.Stifel a mis à jour la recommandation d’ Oasis Petroleum en passant de « neutre » à « acheter » avec un prix cible de 10.50 USD. Les analystes ont également entamé le suivi de Williams Cos avec une recommandation d’achat et un objectif de cours de 35 USD.Jefferies démarre le suivi de Alliance Data Systems Corp . Il recommande la valeur à l’achat et fixe un prix de 280 USD. Toujours concernant Jefferies, le cabinet d’analystes entame le suivi de Hiscox avec une recommandation neutre et un prix cible de 1540 BGp.Morgan Stanley suit désormais le titre Lundin Petroleum avec une recommandation neutre et un prix cible de 300 SEK, alors que Barclays a révisé à la hausse son objectif de cours, passant de 315 à 355 SEK et maintient sa recommandation à surpondérer.Les analystes chez Morgan Stanley entament le suivi du titre Aker BP avec une recommandation de « surpondérer » et un prix cible de 380 NOK.Un autre analyste de Morgan Stanley a également mis à jour sa recommandation concernant Illumina en remontant son prix cible de 210 à 320 USD et passe de « sous pondérer » à « neutre ».Oddo reste concernant la valeur Vilmorin & Cie mais révise à la baisse son objectif de cours, passant de 75 à 64 EUR.