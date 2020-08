Avis d'analystes du jour : Air Liquide, BMW, Ferrari, Genmab, HelloFresh, Home24, JCDecaux, Vifor, Zalando... 2 12/08/2020 | 08:26 Envoyer par e-mail :

La mi-août est en général calme sur le font des recommandations d'analystes. Mais le reliquat de publications d'entreprises de l'été 2020 garantit un flux relativement étoffé : les stars Genmab et HelloFresh sont en lice ce matin, comme de grands anciens de type Air Liquide, Solvay et BMW. L'automobile et le luxe sont représentées en une seule valeur à travers Ferrari. Ageas : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 46,90 EUR.

Air Liquide : HSBC revalorise de 135 à 152 EUR.

BMW : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 57 EUR.

Dunelm : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 1425 GBp.

Ferrari : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 180 à 265 USD.

Fraport : AlphaValue reste à alléger avec un objectif réduit de 46,20 à 37,70 EUR.

Genmab : SEB Equities passe de conserver à vendre en visant 1965 DKK.

HelloFresh : Berenberg reste acheteur avec un objectif relevé de 60 à 65 EUR.

Home24 : Berenberg reste acheteur avec un objectif relevé de 9 à 19 EUR.

International Consolidated Airlines : Davy passe de surperformance à neutre.

JCDecaux : AlphaValue passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours abaissé de 19,20 à 15,20 EUR.

Kion : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 55 à 79 EUR.

Solvay : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 76 EUR. ABN Amro passe de conserver à acheter en visant 102 EUR.

Subsea 7 : Jefferies passe de sousperformance à conserver en visant 70 NOK.

Uniper : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 30,50 EUR.

Vifor Pharma : Credit Suisse réduit son objectif de cours de 170 à 152 CHF.

Zalando : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 71 à 69 EUR. RBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 73 à 80 EUR.

