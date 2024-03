La Fed et Nvidia en vedettes (encore)

La semaine boursière risque de tourner autour de la Fed et de Nvidia. Un peu comme tout le temps depuis la fin 2022, en somme. Deux des plus puissants catalyseurs haussiers des marchés actions vont donc se côtoyer dans les jours qui viennent. C'est le roi de la carte graphique qui lance des hostilités dès ce lundi. Pour Jerome Powell et sa clique, il faudra patienter jusqu'à mercredi.