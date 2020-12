Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 184 Tous ses articles Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Expert de nos process d'investissements techniques et fondamentaux, véritable couteau suisse de l'équipe, il met sa vaste culture financière à votre disposition.

Avis d'analystes du jour : Arcelormittal, Accor, GTT, Tesla, Stabilus... 23/12/2020 | 08:24 Jordan Dufee 23/12/2020 | 08:24 2 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Liste minimaliste aujourd'hui. Jefferies ajuste son objectif de cours sur Arcelormittal, de même pour Berenberg qui reste à l'achat sur GTT. Toujours en France, Oddo fait preuve d'optimisme sur les activités d'Accor. Accor: Oddo reste optimiste en visant 32.50 EUR.

Arcelormittal: Jefferies est à l’achat avec un objectif de cours réajusté à la hausse, de 22 à 23 EUR.

CRH: Jefferies maintient sa recommandation achat tout en révisant à la hausse sa cible, de 38.70 à 40.10 EUR.

GTT: Berenberg reste à l’achat et remonte son objectif de cours de 100 à 102 EUR.

Stabilus: Hauck & Aufhauser augmente son objectif de cours de 58 à 64 USD.

Tesla: Goldman Sachs est à l’achat avec une cible qui se situe à 780 USD.

© Zonebourse.com 2020 2 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACCOR 0.45% 28.77 -31.09% ARCELORMITTAL 1.76% 18.98 21.34% CRH PLC 2.16% 34.48 -3.34% GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 2.99% 80.9 -5.27% STABILUS S.A. 0.17% 59.8 -1.40% TESLA, INC. -1.46% 640.34 665.35% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue