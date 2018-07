Avis d'analystes du jour : Atos, Casino, Dormakaba, M6, Unilever...

• AlphaValue ajuste de 148 à 147 EUR son objectif sur Atos , en restant acheteur.• Oddo BHF passe de neutre à acheter sur Atos , revalorisé de 132 à 142 EUR.• Jefferies revalorisede 245 à 250 GBP en restant acheteur.• Barclays réduit de 34 à 30 EUR son objectif sur Casino et restant à souspondérer.• Baader Helvea passe d'acheter à conserver sur Covestro , en visant 84 EUR.• JP Morgan passe de neutre à surpondérer sur DNA , en visant 20 EUR.• Berenberg abaisse d'achat à conserver sa recommandation sur Dormakaba , dont l'objectif passe de 890 à 600 CHF.• Berenberg reste à la vente sur Hermès , revalorisé de 479 à 485 EUR.• MainFirst passe de surperformance à neutre sur Hochdorf , en visant 230 CHF contre 340 CHF précédemment.• Berenberg entame le suivi d' Inficon à l'achat en visant 647 CHF.• ZKB abaisse de surperformance à performance de marché sa recommandation sur Julius Baer • UBS abaisse son objectif de cours sur Leonteq de 54 à 52,70 CHF.• JP Morgan passe de souspondérer à neutre sur, malgré un objectif réduit de 21,50 à 20 EUR.• JP Morgan passe de souspondérer à neutre sur Mediaset , revalorisé de 3,10 à 3,30 EUR.• Goldman Sachs passe de neutre à achat sur OMV , valorisé 62 EUR.• AlphaValue reste à accumuler sur Renault avec un objectif abaissé de 80,30 à 77,60 EUR.• Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur SES , revalorisé de 15,50 à 19 EUR.• Goldman Sachs revalorise The Swatch Group de 450 à 466 CHF, en restant neutre.• JP Morgan reste neutre sur TF1 et ramène de 12 à 11,50 EUR son objectif.• Liberum reste à conserver sur Unilever , en visant 48 EUR contre 45 EUR précédemment.