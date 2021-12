Jordan Dufee Analyste Senior Suivre 404 Tous ses articles Suivre sur Grand amateur de l'or, féru des questions pétrolières, enthousiaste des métaux rares et inconditionnel du cuivre, Jordan Dufee est sans surprise le spécialiste des matières premières sur ZoneBourse.

Avis d'analystes du jour : BioNTech, Metro AG, DBV Technologies, Centogene... 23/12/2021 | 08:32

Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société. BioNTech : Kempen & Co est désormais acheteur et revoit à la hausse son objectif de 300 à 350 USD.

Capital & Regional PLC : Stifel relève son conseil à neutre et vise 60 GBP.

Centogene : Kempen & Co passe d’achat à neutre et sabre son objectif de cours de 22 à 5.50 USD.

DBV Technologies : Kempen & Co passe d’achat à neutre avec un objectif de cours de 1.10 USD.

Metro AG : Baader Bank est à l’achat mais abaisse sa cible de 12 à 10.50 EUR.

