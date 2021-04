Avis d'analystes du jour : Carrefour, L'Oréal, Schneider, Adecco, Adidas, Traton, Cineworld, Nanobiotix...

Anthony BONDAIN Rédacteur en Chef Suivre 1218 Tous ses articles Parce que les informations financières se consomment comme les viennoiseries, chaudes et à l'heure du petit déjeuner, Anthony Bondain se lève à l'aube pour vous servir le Morning Meeting tous les matins.

Journaliste financier et boursier depuis plus de deux décennies, inimitable éditorialiste et leader flegmatique, il est rédacteur en chef de ZoneBourse.