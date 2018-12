Avis d'analystes du jour : Renault, DBV Technologies, Natixis, Euronext, Nestlé... 0 20/12/2018 | 08:44 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Pas énormément de recommandations ce matin, malgré une série concentrée sur DBV Technologies après la mauvaise nouvelle nocturne. On parle aussi de Renault et du compartiment des distributeurs spécialisés, via Maisons du Monde et Asos. Oddo ajuste la mire sur Natixis après l'avertissement. La liste est mise à jour durant la séance. Ashmore : Citi passe de neutre à vendre.

Atari : Midcap Partners Louis Capital Markets réduit de 1,03 à 0,80 EUR son objectif mais reste acheteur.

Asos : Berenberg abaisse de 8 300 à 4 000 GBp son objectif mais reste acheteur. AlphaValue réduit de 4 305 à 3 270 GBp son objectif en restant acheteur.

Ceconomy : HSBC passe d'alléger à conserver avec un objectif ajusté de 4,20 à 3,30 EUR.

Covestro : Berenberg abaisse de 63 à 50 EUR son objectif mais reste à conserver.

DBV Technologies : Stifel passe d'acheter à conserver sur l'ADR, dont l'objectif recule de 35 à 11 USD. Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif abaissé de 26 à 10 USD. Barclays abaisse de 30 à 8 USD son objectif en passant de surpondérer à pondération en ligne.

Euronext : Citi passe d'acheter à neutre.

Geox : Mediobanca passe de sousperformance à neutre mais réduit de 1,90 à 1,30 EUR son objectif.

Greencore : Jefferies abaisse de 245 à 225 GBp son objectif en restant à l'achat.

Maisons du Monde : Berenberg abaisse de 46,50 à 37 EUR son objectif mais reste acheteur.

MAN : Citi passe d'achat à neutre.

Natixis : Oddo BHF reste acheteur mais réduit de 8 à 6,50 EUR son objectif.

Nestlé : Baader Helvea reste acheteur avec un objectif relevé de 90 à 92 CHF.

Novozymes : JP Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 275 DKK contre 300 DKK précédemment.

Renault : AlphaValue reste acheteur mais réduit de 77,10 à 71,50 EUR son objectif.

Stagecoach : Liberum abaisse de 185 à 180 GBp son objectif en restant acheteur. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASHMORE GROUP -5.92% 347 -9.90% ATARI 6.16% 0.3415 -9.86% EURONEXT -3.53% 47.52 -4.88% GEOX SPA 7.17% 1.136 -60.72% GREENCORE GROUP PLC 4.10% 172.4 -27.73% MAN 0.00% - 0.00% NATIXIS -1.13% 4.12 -36.76% NOVOZYMES A/S -3.83% 286 -16.14% STAGECOACH -1.38% 136.3444 -16.33%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue