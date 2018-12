Avis d'analystes du jour : UBS, HSBC, Nestlé, Casino, Albioma … 2 27/12/2018 | 16:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Dans un contexte de nervosité et de faibles volumes pour les fêtes, il y a peu de recommandations d'analystes aujourd'hui. AlphaValue a toutefois révisé à la baisse plusieurs objectifs de cours.





Clariant : AlphaValue reste acheteur mais a légèrement réduit son prix cible de 22.10 CHF à 2 CHF.

: AlphaValue reste acheteur mais a légèrement réduit son prix cible de 22.10 CHF à 2 CHF. Galenica : AlphaValue reste positif sur le titre mais a abaissé son objectif de prix de 52.20 CHF à 51.90 CHF. Vontobel a confirmé sa recommandation "neutre" et son prix cible de 45 CHF.

: AlphaValue reste positif sur le titre mais a abaissé son objectif de prix de 52.20 CHF à 51.90 CHF. Vontobel a confirmé sa recommandation "neutre" et son prix cible de 45 CHF. UBS : AlphaValue maintient sa recommandation à l'achat mais baisse son objectif de prix de 17.29 à 17.10 USD.

: AlphaValue maintient sa recommandation à l'achat mais baisse son objectif de prix de 17.29 à 17.10 USD. Albioma : Portzamparc conserve sa forte recommandation à l'achat et vise toujours un prix de 22.50 EUR

: Portzamparc conserve sa forte recommandation à l'achat et vise toujours un prix de 22.50 EUR Casino : AlphaValue reste acheteur mais vise désormais 38.20 EUR, contre 38.80 EUR précédemment.

: AlphaValue reste acheteur mais vise désormais 38.20 EUR, contre 38.80 EUR précédemment. Vinci : JPMorgan et Morgan Stanley restent positifs sur le titre et maintiennent leur objectif de prix, à respectivement 98 EUR et 106 EUR.

: JPMorgan et Morgan Stanley restent positifs sur le titre et maintiennent leur objectif de prix, à respectivement 98 EUR et 106 EUR. Nestlé : AlphaValue reste négatif sur le titre et a abaissé son objectif de cours de 83.30 CHF à 82.40 CHF.

: AlphaValue reste négatif sur le titre et a abaissé son objectif de cours de 83.30 CHF à 82.40 CHF. Swatch : AlphaValue a abaissé son prix cible de 501 à 496 CHF, tout en maintenant sa recommandation à l'achat.

: AlphaValue a abaissé son prix cible de 501 à 496 CHF, tout en maintenant sa recommandation à l'achat. HSBC : AlphaValue reste négatif sur le titre et vise désormais un cours de 600 GBp contre 609 GBp précédemment.



Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2018 2 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue