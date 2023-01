Avis d'expert : La croissance de la Chine au 4e trimestre ralentit à 2,9 % en glissement annuel, mais dépasse les attentes

Selon un sondage Reuters auprès des analystes, le produit intérieur brut (PIB) devait augmenter de 1,8 % par rapport à l'année précédente, soit un ralentissement par rapport aux 3,9 % enregistrés au troisième trimestre.

La croissance pour 2022 était de 3,0 %, selon les données, bien en deçà de l'objectif officiel d'environ 5,5 %. Si l'on exclut l'expansion de 2,2 % après le premier coup de COVID en 2020, il s'agit de la pire performance depuis près d'un demi-siècle.

POINTS CLÉS

* PIB du T4 +2,9% en glissement annuel (f'cast +1,8%, Q3 +3,9%)

* PIB T4 0.0% t/t s/adj (f'cast -0.8%, Q3 +3.9%)

* Année 2022 +3,0% (f'cast 2,8%, 2021 8,4%)

* Production industrielle décembre +1,3% a/a (prévisions +0,2%, novembre +2,2%)

* Ventes au détail déc -1,8% a/a (f'cast -8,6%, novembre -5,9%)

* Investissements en actifs fixes Jan-Dec +5,1% a/a (f'cast +5,0%, Jan-Nov +5,3%)

* Investissement immobilier Jan-Dec -10,0% a/a (Jan-Nov -9,8%)

* Taux de chômage des 16-24 ans en Chine à 16,7% (enquête de décembre)

COMMENTAIRE :

ZHOU HAO, ÉCONOMISTE EN CHEF CHEZ GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL, HONG KONG

"Le rapport sur le PIB de la Chine a été bien meilleur que prévu, le PIB du quatrième trimestre ayant augmenté de 2,9 % en glissement annuel, ce qui est bien meilleur que le consensus du marché qui était de 1,6 %. Pour l'ensemble de l'année, l'économie a progressé de 3 %, ce qui correspond largement à nos attentes."

"De manière générale, il s'agit d'un rapport positif sur le PIB, qui jette des bases solides pour la reprise de l'économie au cours de l'année à venir. Nous pensons que la consommation et l'investissement connaîtront une nouvelle amélioration au cours des prochains trimestres, car la réouverture a pris de l'ampleur et le gouvernement donnera plus d'élan aux investissements dans les infrastructures."

"Nous voyons que le gouvernement fixera l'objectif de croissance à environ 5 % lors du Congrès national du peuple en mars, ce qui semble plutôt réalisable pour le moment."

CONTEXTE :

* Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que la croissance économique de la Chine ralentisse fortement pour atteindre 3 % en 2022, plombée par les blocages et les infections généralisées de COVID, mais elle devrait rebondir à 4,9 % en 2023 après la levée des restrictions strictes sur les antivirus en décembre.

* Les dirigeants chinois se sont engagés à stimuler la deuxième plus grande économie du monde cette année tout en s'attaquant à certains freins importants à la croissance, notamment un grave ralentissement du secteur immobilier. Les exportations devraient également rester faibles alors que l'économie mondiale vacille au bord de la récession, soulignant l'importance de stimuler la demande intérieure pour stimuler une reprise en 2023.

* Les habitants de la Chine se déplacent de plus en plus après le renversement soudain, le mois dernier, des lourdes restrictions COVID-19, malgré une flambée des infections, ce qui laisse présager une reprise progressive de la consommation et de l'activité économique cette année. Pourtant, certains indicateurs montrent que l'activité n'a pas complètement retrouvé les niveaux d'il y a quelques mois, et encore moins les niveaux pré-pandémiques.