Aviva France rejoint le Cercle des Institutionnels de Novethic, affirmant ainsi son engagement fort pour une finance durable. "Promouvoir l'investissement responsable est un des trois piliers de notre initiative d'entreprise 'Aviva Solutions Durables', aux côtés des enjeux de climat et d'inclusion. Aviva est un acteur historiquement engagé sur les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) qui sont au cœur de nos préoccupations d'assureur et d'investisseur", a déclaré Arthur Chabrol, Directeur général d'Aviva.Aviva France apporte dès à présent son expertise et sa vision aux autres institutions déjà membres : AG2R La Mondiale, la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, le Crédit Agricole Assurances, le Fonds de Garantie, le FRR - Fonds de réserve pour les retraites, Harmonie Mutuelle, l'Ircantec, la Maif, Préfon, Scor et Sfil.