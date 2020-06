Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein de ses fonds diversifiés, Aviva Investors France a conservé sa position positive sur les emprunts d'États en termes de duration par rapport à ses indicateurs de référence en maintenant au cours du mois de mai la sensibilité aux taux d'intérêts des portefeuilles à un niveau supérieur à nos indices de référence. La société de gestion a conservé une surexposition aux pays périphériques, avec une surpondération de l'Espagne et du Portugal et une légère sous-exposition à l'Italie. Elle a d'autre part conservé une sous-pondération des pays " coeur " de la zone euro.Aviva Investors France av maintenu des positions d'aplatissement sur les courbes française et italienne.Le gérant a conservé l'exposition à l'inflation en diversification.