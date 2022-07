Aviva Investors France a légèrement réduit sa position sur les points morts d'inflation

Sur les taux souverains européens, Aviva Investors France a conservé son opinion légèrement négative en termes de duration, en particulier en zone euro. Si le gérant pense que la plus grande partie de la hausse des taux longs est derrière nous, la pression haussière sur les taux pourrait continuer, dans un contexte inflationniste.



La société de gestion a légèrement réduit sa position sur les points morts d'inflation, non pas que la thématique soit dépassée, mais l'inflation atteint un tel niveau que les Banques centrales pourraient mener une normalisation de plus grande ampleur sur les taux longs susceptible de ralentir fortement l'inflation.



Aviva Investors France a conservé sa position sur la courbe des taux en Europe estimant que les prochaines hausses des taux de la BCE devraient créer plus de tensions sur les obligations à maturité plus courtes. Cette position pourrait profiter également d'une inflation qui devrait rester très élevée pendant l'été en Europe, et donc alimenter les arguments des " faucons " pour une normalisation de la politique monétaire plus agressive (moins graduelle).



Le gérant a conservé une position acheteuse sur les obligations chinoises.



Enfin, il a initié une position de légère sous-pondération sur les obligations japonaises. La Banque du Japon est l'une des dernières Banques centrales à maintenir une politique accommodante. Mais la pression sur le yen pourrait conduire la Banque du Japon à devenir moins accommodante dans les mois à venir, raison pour laquelle nous avons choisi de nous positionner dès maintenant.