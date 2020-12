Aviva Investors France adopte désormais une opinion positive sur les actions, contre une opinion neutre, au sein de ses fonds multi-actifs, gérés contre des indicateurs de référence, compte tenu des espoirs de sortie de crise et de la poursuite des interventions massives des banquiers centraux. C’est ce qu’indique la société de gestion dans sa lettre « Marchés et allocation » de novembre 2020.



Aviva Investors France a construit une position sur les actions américaines, en particulier sur les valeurs moyennes, qui bénéficieront plus que les grandes valeurs de la reprise économique courant 2021.



Le gérant d'actifs a aussi adopté une position positive sur les actions européennes, qui sont sensibles à la croissance économique. Il a privilégié le secteur bancaire, très en retard en Bourse. En revanche, il est sous-pondéré sur la zone Europe hors Euro, en particulier la Suisse, qui est un marché défensif.



Enfin, Aviva Investors France a aussi adopté une opinion positive sur les pays émergents qui profiteront de la reprise du commerce mondial.