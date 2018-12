Aviva Investors France change de gouvernance avec la nomination de deux Directeurs généraux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors France a annoncé la nomination de deux Directeurs généraux aux côtés d’Inès de Dinechin, Présidente du Directoire, à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, Denis Lehman et John Dewey succèderont à Christian Dormeau, partant à la retraite après plus de 41 années passées au sein du groupe.Denis Lehman a commencé sa carrière en 1997 chez Fortis. Il intègre Aviva Investors France en 2003 à la gestion obligataire puis devient directeur des Gestions et membre du Comité de Direction en 2015. Denis prend la responsabilité du développement de notre expertise ESG et continue d'assurer ses fonctions de Directeur des Gestions sur les Actifs Liquides.John Dewey a travaillé chez BlackRock de 2007 à 2016 et occupé le poste de Managing Director Solutions d'Investissement à partir de 2010. A son arrivée chez Aviva Investors, il a créé l'équipe Solutions d'Investissement qu'il continue de diriger en parallèle de son nouveau rôle. Il prend à Paris la responsabilité des pôles Actifs réels et Solutions ainsi que la supervision du développement à l'international." Cette évolution de la gouvernance d'Aviva Investors France accompagne notre ambition de développer notre offre en Actifs Réels, notre engagement ESG ainsi que notre volonté de poursuivre notre développement à l'international ", a commenté Inès de Dinechin.