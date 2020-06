Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aviva Investors France conserve une opinion négative sur les actions. La société de gestion reste prudente à court terme au regard de la situation économique. Le rebond des marchés actions observé depuis la mi-mars anticipe beaucoup de bonnes nouvelles. De nombreuses incertitudes persistent sur l'ampleur et la rapidité de la reprise. Le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, a lui-même déclaré que la reprise dépendrait de la découverte d'un vaccin et, même si des espoirs surgissent çà et là, aucun vaccin n'est encore disponible.La volatilité des actions, même si elle a reculé, reste élevée et Aviva Investors France préfère exprimer ses convictions de gestion sur d'autres classes d'actifs.